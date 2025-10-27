ASSE : Horneland fait passer un message aux supporters avant Pau et annonce une mauvaise nouvelle
Lors de la défaite du FC Barcelone face au Real Madrid, Lamine Yamal a vécu une soirée cauchemardesque. Et la presse espagnole s’en donne à coeur joie ce matin…

Le Clasico tant attendu au Santiago-Bernabéu a tourné au cauchemar pour Lamine Yamal hier. Après ses récentes déclarations sur la Kings League, insinuant que le Real Madrid bénéficiait d’un traitement de faveur de la part de l’arbitrage, le jeune attaquant du Barça savait qu’il allait être accueilli par une ambiance hostile. Sur le terrain, le numéro 10 catalan n’a rien apporté et jamais pu créer le moindre danger. Et le Barça s’est incliné (1-2), laissant le Real s’envoler en tête de la Liga.

Yamal « indigne d’une star du Barça » selon Marca

Comme on pouvait s’y attendre, les médias ibériques ne sont pas tendres avec la jeune star ce lundi. Yamal est montré du doigt pour sa prestation mais aussi pour ses propos polémiques avant le Clasico… «Le numéro 10 du Barça voulait être le protagoniste de la conférence de presse d’avant-match, mais il n’a pas pu le faire sur le terrain du Bernabéu», glisse le journaliste Juan Ignacio Garcia-Ochoa dans une chronique sur le site de Marca avant de préciser : «Les propos de Lamine, affirmant que « le Real Madrid vole », sont graves. Ils sont indignes d’un footballeur professionnel et d’une star du Barça. Jamais Messi, Xavi ou Iniesta n’ont proféré une telle indignation. Même à l’époque de Mourinho et Guardiola». Et AS ajoute : «Lamine Yamal a épuisé une bonne partie de son énergie restante avec Ibai Llanos. Ou il l’a déversée dans le vestiaire madrilène». A côté de la plaque, Yamal a droit à cette remarquable de Marca : « Lamine a choisi de marcher sur les traces de Neymar ». Pas glorieux…

