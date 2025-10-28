La gifle reçue face au Real Madrid ce dimanche (1-2) a eu l’effet d’un électrochoc. Hansi Flick et Deco ont tiré les leçons du naufrage défensif : le FC Barcelone doit recruter, et vite. Leur cible est toute trouvée.

Le Clasico a laissé des traces au Barça. Au-delà de la défaite (1-2), c’est surtout la fragilité défensive du FC Barcelone qui a fait grincer des dents en interne. Trop d’erreurs, pas assez d’autorité, et une impression d’impuissance face aux accélérations madrilènes. Pour Hansi Flick, le diagnostic est simple : il manque un patron derrière. Et Deco a déjà trouvé le profil idéal pour remplir ce rôle.

Selon Don Balon, le directeur sportif catalan a rapidement réactivé la piste menant à Marc Guéhi, défenseur central anglais de Crystal Palace. À 25 ans, l’international anglais s’impose comme l’un des meilleurs de Premier League à son poste. Solide, intelligent dans l’anticipation et doté d’un vrai leadership, il coche toutes les cases fixées par Flick. Selon plusieurs sources proches du club, Deco a déjà entamé les discussions avec l’entourage du joueur.

Guéhi dirait oui au FC Barcelone

Il faut dire que l’analyse du Clasico a été sans pitié. Ni Eric García ni Pau Cubarsí n’ont rassuré leur entraîneur, et le Barça a manqué cruellement de voix de commandement dans sa ligne arrière. Flick veut un défenseur expérimenté, capable d’encadrer les jeunes et d’apporter cette assurance perdue depuis le départ de Piqué. Guéhi incarne parfaitement ce profil : charismatique, discipliné et formé à l’école anglaise de la rigueur.

Autre atout : sa situation contractuelle. Guéhi arrive en fin de contrat l’été prochain, ce qui fait de lui une opportunité stratégique. Le Barça espère boucler son transfert dès le mercato d’hiver, mais n’exclut pas d’attendre la fin de saison pour le récupérer libre, si les conditions économiques s’avèrent trop lourdes cet hiver.

Du côté du joueur, l’intérêt est réciproque. Guéhi verrait d’un bon œil un passage dans un grand d’Europe, surtout dans un club historique comme le Barça, où il pourrait devenir le nouveau leader de la défense. Les premiers contacts ont été jugés positifs et la volonté du joueur de franchir un cap pourrait accélérer les discussions.