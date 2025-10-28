Mercato : le Real Madrid a accéléré l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato : le Real Madrid a accéléré l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone ! 

Marc Guéhi (Crystal Palace)
Bastien Aubert
28 octobre 2025

La gifle reçue face au Real Madrid ce dimanche (1-2) a eu l’effet d’un électrochoc. Hansi Flick et Deco ont tiré les leçons du naufrage défensif : le FC Barcelone doit recruter, et vite. Leur cible est toute trouvée.

Le Clasico a laissé des traces au Barça. Au-delà de la défaite (1-2), c’est surtout la fragilité défensive du FC Barcelone qui a fait grincer des dents en interne. Trop d’erreurs, pas assez d’autorité, et une impression d’impuissance face aux accélérations madrilènes. Pour Hansi Flick, le diagnostic est simple : il manque un patron derrière. Et Deco a déjà trouvé le profil idéal pour remplir ce rôle.

Selon Don Balon, le directeur sportif catalan a rapidement réactivé la piste menant à Marc Guéhi, défenseur central anglais de Crystal Palace. À 25 ans, l’international anglais s’impose comme l’un des meilleurs de Premier League à son poste. Solide, intelligent dans l’anticipation et doté d’un vrai leadership, il coche toutes les cases fixées par Flick. Selon plusieurs sources proches du club, Deco a déjà entamé les discussions avec l’entourage du joueur. 

Guéhi dirait oui au FC Barcelone 

Il faut dire que l’analyse du Clasico a été sans pitié. Ni Eric García ni Pau Cubarsí n’ont rassuré leur entraîneur, et le Barça a manqué cruellement de voix de commandement dans sa ligne arrière. Flick veut un défenseur expérimenté, capable d’encadrer les jeunes et d’apporter cette assurance perdue depuis le départ de Piqué. Guéhi incarne parfaitement ce profil : charismatique, discipliné et formé à l’école anglaise de la rigueur.

Autre atout : sa situation contractuelle. Guéhi arrive en fin de contrat l’été prochain, ce qui fait de lui une opportunité stratégique. Le Barça espère boucler son transfert dès le mercato d’hiver, mais n’exclut pas d’attendre la fin de saison pour le récupérer libre, si les conditions économiques s’avèrent trop lourdes cet hiver.

Du côté du joueur, l’intérêt est réciproque. Guéhi verrait d’un bon œil un passage dans un grand d’Europe, surtout dans un club historique comme le Barça, où il pourrait devenir le nouveau leader de la défense. Les premiers contacts ont été jugés positifs et la volonté du joueur de franchir un cap pourrait accélérer les discussions.

FC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Marc Guéhi (Crystal Palace)
FC Barcelone...

Mercato : le Real Madrid a accéléré l’arrivée d’une recrue au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Angers SCO...

OM : De Zerbi balaye les polémiques et annonce deux titulaires absents contre Angers !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique balaye le Bayern et annonce une bonne nouvelle avant Lorient 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match au Havre.
FC Nantes...

Stade Rennais : le FC Nantes s’invite dans le dossier Habib Beye !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : la priorité d’Horneland pour cet hiver a fuité 

Par Bastien Aubert
Hamed Junior Traoré (OM)
Ligue 1...

OM : un joker tombé du ciel pourrait relancer les Marseillais !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Beye fait une crasse aux supporters rennais, un nouveau cador de L1 à Lens

Par Bastien Aubert
Antoine Kombouaré lors d'un tournoi de golf.
FC Metz...

FC Nantes : Kombouaré de retour sur un banc de Ligue 1, Beye sacrifié ?

Par Bastien Aubert
Ali Zarrak (OM)
Ligue 1...

OM : il s’est embrouillé avec Vaz et tape dans l’oeil du RC Lens ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : mauvaise nouvelle pour les Marseillais

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur avant le match entre l'ASSE et Montpellier.
ASSE...

ASSE : Larsonneur a secoué le vestiaire, Stassin et Davitashvili visés ?

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : Lyon s’offre un buteur tombé du ciel, toute la Ligue 1 enrage !

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Barça a perdu Yamal, clash entre Xabi Alonso et Vinicius au Real ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

Un joueur du FC Nantes victime d’un terrible accident de la route

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : l’OM tend les bras à Beye, déjà 3 remplaçants en vue à Rennes ! 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

PSG, FC Barcelone Mercato : feu vert pour Yamal, transfert record en vue !

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE – Pau : 3 changements attendus dans la compo des Verts

Par Laurent Hess
OM : Pavard a fait coup double malgré lui, une grande première à Marseille
Ligue 1...

OM : Pavard a fait coup double malgré lui, une grande première à Marseille

Par Laurent Hess
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or peuvent-ils rêver de Ligue des champions ?

Par Laurent Hess
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : Horneland moqué pour son coaching à Annecy

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Lamine Yamal va se consoler du Clasico avec une folie à 11 M€ !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal va se consoler du Clasico avec une folie à 11 M€ !

Par Laurent Hess
ASSE : Guillou se paye Stassin et Davitashvili
ASSE...

ASSE : Guillou se paye Stassin et Davitashvili

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Marquinhos a déjà tranché pour son avenir, un nouveau rôle inattendu l’attend
PSG...

PSG Mercato : Marquinhos a déjà tranché pour son avenir, un nouveau rôle inattendu l’attend

Par Laurent Hess
Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM
ASSE...

Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet