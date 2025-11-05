Les jours d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE semblent comptés vu les limites actuelles et la question de sa succession de pose. Le profil de Philippe Montanier pourrait coller à la politique de Kilmer Sports.

La défaite sur la pelouse du Red Star (1-2), samedi dernier, a peut-être scellé le sort d’Eirik Horneland à l’AS Saint-Etienne. Car non seulement son équipe a présenté un visage inquiétant, se faisant une nouvelle fois bousculer à l’extérieur, mais en outre, le Norvégien a semblé à court de solutions pour résoudre les problèmes récurrents, notamment en défense, alors que certains joueurs, comme Florian Tardieu, ont directement pointé sa responsabilité dans cet échec. Un nouveau revers, ce samedi, sur la pelouse du leader troyen pourrait lui être fatal.

Montanier coche de nombreuses cases

Se posera alors la question de sa succession. Depuis dimanche et son renvoi de Southampton, Will Still est une possibilité. Vu sa réussite à Reims mais aussi à Lens, son profil plaît forcément aux supporters stéphanois. Mais l’intéressé préfèrerait continuer à exercer en Angleterre, où vit sa compagne et d’où sont originaires ses parents. Wilfried Nancy (Columbus Crew), déjà annoncé il y a un an pour succéder à Olivier Dall’Oglio, est une autre possibilité.

Mais sur les réseaux sociaux, il est également question de Philippe Montanier. L’ancien gardien a fait remonter le TFC en Ligue 1 en 2021-22 avec un projet porté sur la data, comme celui de Kilmer Sports. Il a également grandement participé à la promotion du RC Lens en 2019-20 puisque son successeur, Pierre Sage, n’a dirigé qu’un match avant que les compétitions soient arrêtées et la remontée validée. Il est à la fois expérimenté, ouvert aux nouveautés (il est adepte de la périodisation tactique et de la data) et ancien Stéphanois (1999-2000). Et il est libre…