La défaite sera interdite pour l’ASSE à Troyes samedi, une semaine après celle sur la pelouse du Red Star (1-2). Eirik Horneland doit forcément faire des changements. Lesquels ? Nos journalistes en débattent.

Passer à cinq derrière

« J’étais à Saint-Ouen samedi et j’ai senti un Eirik Horneland sans solution après le match. Le Norvégien a constaté les lacunes défensives de son équipe, son irrégularité, mais il n’a pas donné l’impression de savoir ce qu’il fallait changer pour renouer avec la victoire en déplacement. Pourtant, samedi, il faudra revenir avec au moins un point de Troyes. Car une troisième défaite de rang à l’extérieur placerait à huit points des Aubois ! Sachant qu’il n’y a pas que deux places qui envoient directement en Ligue 1, l’objectif assumé de l’ASSE cette saison, ça la ficherait mal. Et ça précipiterait certainement le renvoi du Norvégien.

Alors, que doit-il changer ? A mon sens, plutôt que les hommes, à commencer les latéraux Ferreira et Annan, catastrophiques face au Red Star, c’est sa tactique qu’Horneland doit revoir. Jouer en 4-3-3 dans le Chaudron, OK. Il a le potentiel offensif pour cela, sans parler de la pression du Chaudron, qui tétanise les adversaires. Mais à l’extérieur, il devrait davantage bétonner, vu la faiblesse de sa défense. Un 5-3-2 aurait le grand mérite de davantage protéger les couloirs, qui sont désormais ciblés par les adversaires. Samedi, le Red Star n’a fait que ça. Et Troyes, même s’il sera privé de son meilleur buteur samedi, ne devrait pas s’en priver. »

Raphaël NOUET

Changer les latéraux

« La proposition de Raphaël est assez cohérente, mais je vois très mal Eirik Horneland bousculer son système même si l’ASSE est encore engluée dans sa mini-crise. Pour moi, il faut tout simplement un électrochoc à la manière de celui infligé à Stassin en le mettant sur le banc pour aligner Duffus. Là, un des problèmes des Verts concerne directement les latéraux qui ne donnent pas satisfaction. Pourquoi ne pas changer là aussi ? Sachant qu’Horneland dispose de plusieurs options pour réorganiser sa défense avec les présences d’Appiah, Batubinsika, et Maçon, tandis que Bernauer peut également occuper le rôle de latéral.

Même si Batubinsika et Maçon étaient priés de voir ailleurs l’été dernier et qu’ils ont été réintégrés dans le onze lors des défaites face au Mans et Annecy, je ne pense pas pour autant qu’ils n’ont pas le droit à une seconde chance, au moins pour secouer le cocotier. L’effectif stéphanois est assez fourni pour pouvoir effectuer des rotations, et peut-être qu’Horneland doit apporter un peu plus de sang frais dans cette équipe, qui doit repartir de l’avant d’urgence. Et sur la durée surtout ! ».

William TERTRIN