Samedi, l’ASSE sera à Troyes, leader de la Ligue 2, pour un choc qui pourrait être décisif pour l’avenir d’Eirik Horneland. Bonne nouvelle, les Aubois seront privés de leur star offensive.

Samedi, l’AS Saint-Etienne vivra un deuxième sommet en une semaine. Et encore à l’extérieur. Après s’être inclinée sur la pelouse du Red Star (1-2), elle a tout intérêt à ramener un résultat de Troyes, leader de la Ligue 2 qui compte déjà cinq points d’avance sur elle. Un nouveau revers la mettrait dans une situation très inconfortable et pourrait entraîner une crise plus profonde car la position d’Eirik Horneland, déjà fragilisé, pourrait devenir intenable.

Bentayeb sera suspendu

Mais, bonne nouvelle pour les Verts, l’Estac ne sera pas au complet pour cette affiche. Elle devra faire sans son attaquant Tawfik Bentayeb, meilleur buteur de Ligue 2 avec huit buts en neuf matches. Le Marocain a été expulsé dès la 17e minute du match à Pau (1-1) hier après avoir violemment percuté le gardien, sorti le visage en sang et en protocole commotion cérébrale. Un geste involontaire car Bentayeb jouait le ballon et l’a d’ailleurs touché avant de heurter son adversaire mais le rouge s’imposait. Il sera automatiquement suspendu et pourrait même manquer plusieurs matches.

Pour l’AS Saint-Etienne, dont la défense est le gros point faible depuis le début de la saison, l’absence de Bentayeb est une chance, même si Troyes, 2e attaque de L2 avec 24 buts (derrière celle des Verts), a d’autres joueurs susceptibles de mettre à mal l’arrière-garde des Verts.