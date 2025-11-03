Inconstants et décevants dans le jeu, les Verts, que l’on voyait écraser la Ligue 2, ont-ils vraiment le niveau pour l’étage du dessus ? Nos journalistes en débattent !

Ils ont le niveau mais ne le montrent pas

« L’ASSE possède quasiment les meilleurs joueurs de Ligue 2 à chaque poste. Hormis les latéraux, elle a ce qui se fait de mieux. Mais les Davitashvili, les Stassin et autres Jaber qui devraient rouler sur le championnat enchaînent les prestations décevantes, notamment à l’extérieur. C’est un problème de motivation pour certains, on pense notamment au Géorgien et au Belge, qui voulaient quitter le club cet été. Mais c’est aussi un souci tactique car Eirik Horneland n’a pas (encore) trouvé la bonne formule pour permettre à ses joueurs d’exprimer pleinement leur potentiel.

Quoi qu’il en soit, oui, l’AS Saint-Etienne a le niveau pour retrouver la Ligue 1. Et comme l’a dit Cardona après le Red Star, un championnat est long et tout peut encore se passer, notamment combler le retard sur Troyes. Mais il va falloir que les Verts se réveillent rapidement ou qu’ils changent de coach pour enclencher une autre dynamique que celles aperçues à Annecy ou à Saint-Ouen… »

Raphaël NOUET

« Il y a encore beaucoup de travail »

« Je partage peu ou prou l’analyse de Raphaël : l’ASSE possède en l’état l’effectif capable de remonter directement en Ligue 1 en fin de saison. Il manque néanmoins l’état d’esprit qui va avec. Celui-ci doit automatiquement s’accompagner de la régularité et de la discipline que requièrent un tel club, dans une telle division. Sinon, ce sera peine perdue.

Au-delà de l’aspect mental et physique des joueurs, il faut aussi qu’un lien se recrée au plus vite avec Eirik Horneland, que l’on sent fragilisé et impuissant devant certaines situations qui ne tourneraient pas dans le bon sens. On l’a récemment vu à Annecy puis au Red Star : il n’a pas de plan B quand le plan A ne fonctionne pas. On voit alors une équipe coupée en deux, incapable de progresser en bloc. Toutes ces scories devront être gommées pour rêver à nouveau de Ligue 1. Pas avant. »

Bastien AUBERT