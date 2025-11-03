ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin

Les deux attaquants ne brillent pas avec l’ASSE, mais ils ont toujours la cote…

Muet avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde U20 au Chili où il était surclassé, Djylian N’Guessan (17 ans) n’a toujours pas débuté sa saison en L2 avec l’ASSE. Cet été, le jeune attaquant, convoité par le Stade Rennais et le Paris FC, avait été l’objet de plusieurs sollicitations mais Kilmer Sport avait tenu à le conserver, refusant une offre de 7,5 M€.

N’Guessan séduit par l’Allemagne, le Paris FC prêt à relancer Stassin

Selon nos informations, N’Guessan, dont le petit frère Yaden a quitté l’ASSE pour rejoindre l’OL l’an dernier, se dirige vers la sortie cet hiver. Barré par Lucas Stassin et Joshua Duffus, il rechigne à prolonger son contrat qui prend fin en juin 2027, et les dirigeants stéphanois, agacés par son entourage, seraient désormais disposés à lui ouvrir la porte. Sollicité par plusieurs grands clubs européens, N’Guessan privilégie à ce jour un départ vers l’Allemagne où un cador de Bundesliga lui a fait une belle proposition.

Quant à Lucas Stassin, le Paris FC, déjà intéressé cet été, prépare une nouvelle offre. L’attaquant belge, qui a raté une grosse occasion lors de la défaite des Verts au Red Star (1-2), samedi, est muet depuis 6 matchs et le public de Geoffroy-Guichard l’a un brin chahuté à son entrée en jeu lors de la victoire contre Pau (6-0). Comme cet été, l’attaquant penche pour un départ, à sept mois de la Coupe du monde. Ce qu’il pourrait clairement faire savoir, si Kilmer Sport venait à le retenir à nouveau.