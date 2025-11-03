PSG : Vitinha admire un joueur incroyable du Bayern Munich
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin

ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin
Laurent Hess
3 novembre 2025

Les deux attaquants ne brillent pas avec l’ASSE, mais ils ont toujours la cote…

Muet avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde U20 au Chili où il était surclassé, Djylian N’Guessan (17 ans) n’a toujours pas débuté sa saison en L2 avec l’ASSE. Cet été, le jeune attaquant, convoité par le Stade Rennais et le Paris FC, avait été l’objet de plusieurs sollicitations mais Kilmer Sport avait tenu à le conserver, refusant une offre de 7,5 M€.

N’Guessan séduit par l’Allemagne, le Paris FC prêt à relancer Stassin

Selon nos informations, N’Guessan, dont le petit frère Yaden a quitté l’ASSE pour rejoindre l’OL l’an dernier, se dirige vers la sortie cet hiver. Barré par Lucas Stassin et Joshua Duffus, il rechigne à prolonger son contrat qui prend fin en juin 2027, et les dirigeants stéphanois, agacés par son entourage, seraient désormais disposés à lui ouvrir la porte. Sollicité par plusieurs grands clubs européens, N’Guessan privilégie à ce jour un départ vers l’Allemagne où un cador de Bundesliga lui a fait une belle proposition.

Quant à Lucas Stassin, le Paris FC, déjà intéressé cet été, prépare une nouvelle offre. L’attaquant belge, qui a raté une grosse occasion lors de la défaite des Verts au Red Star (1-2), samedi, est muet depuis 6 matchs et le public de Geoffroy-Guichard l’a un brin chahuté à son entrée en jeu lors de la victoire contre Pau (6-0). Comme cet été, l’attaquant penche pour un départ, à sept mois de la Coupe du monde. Ce qu’il pourrait clairement faire savoir, si Kilmer Sport venait à le retenir à nouveau.

ASSEBundesligaMercatoParis FCStade Rennais
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

FC Barcelone Mercato : Oriol Romeu va reprendre du service
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Oriol Romeu va reprendre du service

Par Laurent Hess
PSG : Vitinha admire un joueur incroyable du Bayern Munich
Bundesliga...

PSG : Vitinha admire un joueur incroyable du Bayern Munich

Par Laurent Hess
ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin
ASSE...

ASSE INFO BUT ! Mercato : une destination se précise pour N’Guessan, une nouvelle offre dans les tuyaux pour Stassin

Par Laurent Hess
Les infos du jour : ça se tend pour Luis Castro (FC Nantes) et Horneland (ASSE), Habib Beye fait une nouvelle victime à Rennes
ASSE...

Les infos du jour : ça se tend pour Luis Castro (FC Nantes) et Horneland (ASSE), Habib Beye fait une nouvelle victime à Rennes

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : un buteur en feu dans le viseur des Sang et Or ?
Ligue 1...

RC Lens Mercato : un buteur en feu dans le viseur des Sang et Or ?

Par Laurent Hess
Luis Campos (PSG)
Mercato...

PSG : Luis Campos relance son rêve absolu au Mercato 

Par Bastien Aubert
FC Nantes : Kita pique une crise, Luis Castro dans son viseur !
FC Nantes...

FC Nantes : Kita pique une crise, Luis Castro dans son viseur !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Esteban Lepaul gâté par une légende du PSG
Ligue 1...

Stade Rennais : Esteban Lepaul gâté par une légende du PSG

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le flop Vitor Roque affole la Premier League !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le flop Vitor Roque affole la Premier League !

Par Laurent Hess
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : les jeunes suffiront-ils à sauver Castro et le club en L1 ?

Par Bastien Aubert
OM Mercato : retour au bercail pour Bouna Sarr ?
FC Metz...

OM Mercato : retour au bercail pour Bouna Sarr ?

Par Laurent Hess
OM Mercato : Benatia débarque sur une piste estivale de l’OL !
Ligue 1...

OM Mercato : Benatia débarque sur une piste estivale de l’OL !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Hateboer, de joker à vrai cadeau empoisonné pour l’OL !
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Hateboer, de joker à vrai cadeau empoisonné pour l’OL !

Par Laurent Hess
PSG – Bayern Munich : Luis Enrique lève le voile sur Ousmane Dembélé
Bundesliga...

PSG – Bayern Munich : Luis Enrique lève le voile sur Ousmane Dembélé

Par Laurent Hess
Real Madrid : Mastantuono, la tuile !
Liga...

Real Madrid : Mastantuono, la tuile !

Par Laurent Hess
PSG : Vitinha dévoile le véritable enjeu du match contre le Bayern Munich
Bundesliga...

PSG : Vitinha dévoile le véritable enjeu du match contre le Bayern Munich

Par Laurent Hess
Gautier Larsonneur avant le match entre l'ASSE et Montpellier.
ASSE...

ASSE : Larsonneur a ramené un lot de consolation du Red Star 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM, OL Mercato : l’espoir renaît à Marseille pour Endrick (Real Madrid)

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : sauvé, Beye a fait une nouvelle victime de taille au club !

Par Bastien Aubert
Malang Sarr (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : écarté à Metz, l’avenir de Sarr totalement relancé ! 

Par Bastien Aubert
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : clash total entre Vinicius et Xabi Alonso, ils ne peuvent plus s’encadrer ! 

Par Bastien Aubert
Chico Lamba (ASSE)
ASSE...

ASSE : fragilisé, Horneland a trouvé son sauveur ! 

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Rashford s’est fait un ennemi de taille dans le vestiaire 

Par Bastien Aubert
Sidiki Chérif (Angers)
Mercato...

OM Mercato : le pire cauchemar d’Aguerd ciblé en attaque ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet