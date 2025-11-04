Patrick Guillou a livré sa chronique au Progrès après la défaite des Verts au Red Star…

Le malaise couvait à l’ASSE, il semble désormais éclater au grand jour. Après la défaite de samedi contre le Red Star (1-2), les mots de Florian Tardieu ont résonné comme un coup de tonnerre dans le vestiaire stéphanois : « Les équipes travaillent sur nous. Elles ont des vidéos, etc. C’est sûr que sur les renversements, vu ce que demande le coach, ça peut être notre faiblesse. Ce sont les consignes, donc on les écoute. »

Guillou inquiet

Des propos lourds de sens, qui sonnent comme un désaveu à peine voilé envers Eirik Horneland. Tactiquement, le coach norvégien a encore semblé dépassé à Bauer. Le Red Star a exploité à merveille les failles d’un système trop rigide, notamment dans le dos des latéraux. Les Verts ont manqué de justesse, de réaction et surtout d’adaptation, là où leurs adversaires semblent mieux préparés. Selon Patrick Guillou, cette nouvelle désillusion met encore plus en avant les failles du système Horneland. « Ce jeu d’apprentissage et de patience révèle un ensemble éclaté. Démunis, sans rébellion, les Verts ne contrôlent plus les couloirs ni la progression adverse. » Et au sein de cette « Scream Team », Guillou évoque le vestiaire : « Les langues se délient pour verbaliser les tensions, l’atmosphère morose et le malaise ambiant. » Tout en se montrant pessimiste : « Le pire reste peut-être à venir… »