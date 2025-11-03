La nouvelle claque reçue samedi à Bauer contre le Red Star (1-2) a remis l’AS Saint-Étienne à sa vraie place en Ligue 2. Qui est le vrai responsable de l’instabilité des Verts ? But Football Club lance le débat.

« Horneland a perdu de sa magie »

« Eirik Horneland, les dirigeants et les joueurs… tous sont coupables de la situation bancale de l’ASSE cette saison et à des degrés divers. Mais je m’attarderai plutôt sur le cas de l’entraîneur des Verts. Arrivé en décembre sur le banc stéphanois, le technicien norvégien avait impulsé un vrai début de révolution dans le jeu en marchant notamment sur le Stade de Reims puis en étant loin d’être ridicule face au PSG au Parc des Princes. Depuis, la magie Horneland s’est étiolée et semble s’amenuiser au fil du temps.

Où sont donc passés ce pressing tout terrain et cette envie de marcher sur l’adversaire en proposant un football total entrevus lors des premiers mois d’Horneland dans le Forez ? Envolés, à première vue, avec les promesses de Kilmer Sports. Je ne vois plus que ses préceptes par séquences et pas toujours sur l’entièreté d’une rencontre. Ce qui est rend la chose encore plus inquiétante… Évidemment, le niveau de jeu des joueurs pose question mais à Bauer, contrairement au Red Star, j’ai vu une équipe stéphanoise coupée en deux, incapable d’homogénéité dans le pressing et encore moins dans les courses offensives ou le repli collectif défensif. Tout ce que le football demande, finalement. »

Bastien AUBERT

« Des joueurs loin de leur meilleur niveau »

« Comme Bastien, je pense que tout le monde est coupable de la situation actuelle à l’ASSE. On pensait que les Verts allaient écraser la Ligue 2, on se contenterait aujourd’hui d’une 2e place en fin de saison, synonyme de montée directe. Je n’ai jamais été convaincu par Eirik Horneland, qui me semble être un technicien honnête mais sans plus. En revanche, je suis extrêmement déçu par les joueurs. Je ne vais pas tirer sur les ambulances Ferreira et Annan, qui n’ont pas le niveau pour Saint-Etienne.

En revanche, je trouve que trop de cadres sont à côté de leurs pompes. Florian Tardieu assume les déconvenues devant les médias mais, sur le terrain, je ne le trouve pas assez présent. Il est censé organiser le jeu de l’équipe mais il ne créé rien du tout. Zuriko Davitashvili a du talent plein les pattes mais il ne l’exprime que trop rarement. A Bauer, hormis son slalom incroyable juste après l’ouverture du score et son but sur coup franc, combien de ballons a-t-il perdu ? Le Géorgien devrait être décisif à tous les matches, c’est loin d’être le cas. Lucas Stassin a fait une entrée intéressante mais lui aussi devrait être tout le temps titulaire et décisif. Même Mahmoud Jaber, dont j’ai beaucoup aimé les premiers matches, me semble rentrer dans le rang. Est-ce un problème de confiance au fil des déconvenues ? Un système de jeu pas adapté aux qualités de chacun ? Ou tout simplement un manque de motivation à l’idée de jouer en Ligue 2. Pour certains, il me semble hélas que c’est cette dernière option qu’il faut retenir… »

Raphaël NOUET