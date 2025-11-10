ASSE : en plus de Pedro, de nouveaux jeunes lancés par Horneland après la trêve ?

Si Kévin Pedro a réalisé une première encourageante lors de la victoire de l’ASSE à Troyes (3-2), Eirik Horneland pourrait s’en servir pour promouvoir d’autres jeunes du centre de formation.

La victoire face à Troyes (3-2) a mis en lumière les jeunes pousses de l’AS Saint-Étienne. Mickaël Nadé, solide en défense et lucide dans son analyse, a salué la réaction collective des Verts, tout en mettant en avant la prestation de Kevin Pedro, titularisé pour la première fois samedi soir.

« On a essayé de le mettre à l’aise. Aujourd’hui, il a très bien répondu. Je ne suis pas surpris, parce que je le vois au quotidien », a confié Nadé, visiblement fier du travail du jeune joueur formé au club. Pour le défenseur de l’ASSE, cette victoire symbolise davantage qu’un simple succès sur le terrain : elle reflète la montée en puissance des jeunes du centre de formation et le renouveau du groupe.

« Ça me fait plaisir, vraiment, parce que ça montre qu’on a des bons jeunes au centre. Maintenant, c’est juste une question de gestion d’émotions », a ajouté Nadé. Après la trêve, Horneland pourrait donc décider de continuer à intégrer des jeunes talents comme Pedro, dans l’idée de préparer l’avenir tout en apportant du sang neuf à l’équipe première avec l’absence prolongée de Maxime Bernauer.