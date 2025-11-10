ASSE : une trêve entre Horneland et son vestiaire, Kilmer Sports est mort de rire !

Patrick Guillou estime que la victoire de l’ASSE à Troyes samedi (3-2) pourrait avoir calmer les tensions naissantes à l’égare d’Erik Horneland en interne.

La victoire de l’AS Saint-Étienne à Troyes (3-2) a permis à Erik Horneland de souffler un peu et de retrouver une trêve avec son vestiaire, selon Patrick Guillou. Dans Le Progrès, l’ancien défenseur de l’ASSE souligne que le succès a temporairement apaisé les tensions naissantes autour du coach, offrant un répit bienvenu pour préparer la suite de la saison.

Ainsi, il décrit les premières minutes comme « quarante-cinq minutes de feu », où chaque joueur a travaillé pour le collectif. Pour lui, cette performance symbolise un groupe capable de recoller les morceaux et de remettre de la cohésion là où elle semblait fragile. Horneland, surnommé par Guillou « le gourou du froid », aurait retrouvé les clés pour rétablir un équilibre nécessaire.

« Horneland rêve d’une trêve éternelle… »

L’ancien latéral de l’ASSE note cependant que l’équipe reste à géométrie variable : solide avant la pause, plus fébrile ensuite, avec « une dé-responsabilisation collective dans la surface » sur les deux buts encaissés. La fragilité défensive reste donc un point d’attention majeur.

Malgré ces limites, la victoire finale a permis de souffler et de sceller une trêve provisoire entre Horneland et son vestiaire. Guillou conclut avec humour : « Sauvés par le gong. Dans les bureaux, on souffle et on rit. Sur la pelouse, Horneland rêve d’une trêve éternelle… » Cette accalmie pourrait offrir au Norvégien le temps de reconstruire la confiance et la cohésion avant les prochaines échéances de Ligue 2 dès la fin de la trêve internationale.