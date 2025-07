ASSE : Aubameyang est de retour chez les Verts ! (vidéo)

Pierre-Emerick Aubameyang est à L’Etrat ce lundi. Mais ce n’est pas pour y signer, précise l’ASSE…

Ce lundi, Chico Lamba a officiellement rejoint l’AS Saint-Étienne. Le jeune défenseur central portugais arrive chez les Verts en provenance d’Arouca et il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec l’ASSE, soit jusqu’en juin 2029. Sur le site officiel du club stéphanois, l’international Espoirs portugais a livré ses premiers mots en tant que joueur de l’AS Saint-Étienne, se souvenant regarder les matchs des Verts à l’époque de Pierre-Emerick Aubameyang. « Je suis très heureux et fier de signer dans ce grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Plus jeune, j’ai regardé des matches des Verts, je me souviens de ceux d’Aubameyang par exemple et j’ai déjà vu des images de l’ambiance incroyable qu’il y a dans le Chaudron ». Mais ce que l’on ne savait pas, c’est que ce même Aubameyang était lui aussi à L’Etrat ce lundi !

Il est venu en visite

En effet, le club publie une photo du Gabonais aux côtés de Loïc Perrin, et les Verts ont pris soin d’ajouter que ce n’était pas une info Mercato. « Sur une vidéo, on peut voir Loïc Perrin remettre à Aubame un maillot floqué du numéro 7, et lui donner deux autres maillots pour ses enfants. » Une séquence sympa dans laquelle Aubame confie son plaisir de revenir humer le bon air du Forez, celui où il s’était révélé sous les ordres de Christophe Galtier, avec une Coupe de la Ligue à la clé en 2013. Le Gabonais est toujours sous contrat en Arabie saoudite avec Al Qadisiyah, où il gagne près de 20 millions d’euros par saison, mais il serait en train de négocier son départ. Sa présence dans le Forez s’explique par la mise à l’essai à Saint-Etienne de son neveu, Enzo Aubameyang, issu de la génération 2008.