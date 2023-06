ASSE : Platini fracasse le rêve d'un retour au sommet des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Ce qu'il y a de bien avec Michel Platini, c'est qu'on ne se demande jamais s'il est sincère dans ses propos. Le légendaire meneur de jeu des années 70-80 dit toujours ce qu'il pense, sans forcément prendre de gants. Ainsi, interrogé par Le Progrès sur un retour de l'AS Saint-Etienne, où il a joué de 1978 à 1982, au sommet de la hiérarchie nationale, il ne s'est pas embarrassé de formules d'usage qui auraient pu permettre de mieux faire passer son constat. La réponse est non. Car le football a changé et sans argent, on ne peut rien faire...

"Sauf à ce qu’on trouve du pétrole dans les mines…"

"Que le club puisse revenir un jour au premier plan ? C’est compliqué. Sauf à ce qu’on trouve du pétrole dans les mines… La formation, la voie possible d’un retour au premier plan ? Là aussi, c’est compliqué. Maintenant, tu formes un gamin de 16 ans, à 17 ans il est parti. C’est l’argent qui fait la différence. Quand tu as de l’argent, tu as de bons joueurs. Le problème, c’est de savoir qui veut acheter le club et s’il met les moyens. Avec le trading, c’est bien pour les grands clubs de se constituer un réseau. Mais ça veut dire que c’est la fin des ambitions des clubs formateurs..."

Les résultats de l'AS Saint-Etienne en 2022-23

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Toujours aussi cash et lucide, Michel Platini constate que le football a beaucoup trop changé pour que l'ASSE puisse redevenir une puissance du football français. Elle n'a pas l'argent pour et sa formation est trop rapidement pillée.

Raphaël Nouet

Rédacteur