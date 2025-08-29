ASSE : pourquoi les Verts sont déjà bien partis pour retrouver la Ligue 1 
OM Mercato : Marseille voulait piocher à Leipzig en cas d’échec avec Traoré

Eljif Elmas
Bastien Aubert
29 août 2025

L’Olympique de Marseille ne veut pas se retrouver bloqué en cas d’échec, désormais improbable, sur le dossier Hamed Junior Traoré (Bournemouth) : le club phocéen gardait dans ses petits papiers une piste alternative de qualité : Eljif Elmas (RB Leipzig, 25 ans).

🟥 Rumeur

L’OM a de la suite dans les idées. En cas d’échec sur la piste menant à Hamad Junior Traoré, LePetitOMfait savoir que le profil d’Eljif Elmas plaît au board marseillais.

Ailier gauche de formation, droitier, l’international macédonien est un joueur polyvalent capable d’évoluer en milieu central comme en milieu offensif. Une palette intéressante qui colle parfaitement aux attentes de Roberto De Zerbi, adepte des profils techniques et capables de s’adapter à plusieurs systèmes de jeu.

L’OM n’est toutefois pas seul sur le coup. Naples, son ancien club, suit également de près l’évolution de la situation et aurait déjà proposé un prêt avec option d’achat obligatoire. Une formule qui plaît beaucoup au joueur, désireux de retrouver du temps de jeu après une saison en demi-teinte en Bundesliga.

Pour Marseille, Elmas représenterait une vraie opportunité de marché : encore jeune (25 ans), expérimenté au plus haut niveau européen, il apporterait une touche de créativité et de verticalité supplémentaire à l’effectif olympien. Mais tout dépendra de l’issue des discussions avec Bournemouth pour Traoré, lesquelles sont en passe d’aboutir.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dans un mercato où Pablo Longoria et Medhi Benatia multiplient les pistes offensives, le dossier Elmas prouve que l’OM veut sécuriser ses arrières et éviter de repartir bredouille. Un plan B… qui a toutefois peu de chances de devenir un plan A puisque Traoré est en route pour Marseille… »

MercatoOM
#RUMEURS#TRANSFERTS

