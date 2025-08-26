OM Mercato : le dossier El Khannouss totalement relancé ?

Convoité cet été par l’Olympique de Marseille, Bilal El Khannouss (Leicester, 21 ans) voit son transfert du côté de Crystal Palace actuellement suspendu.

🟥 Rumeur

Et si l’OM parvenait à s’introduire dans la brèche dans le dossier Bilal El Khannouss ?La situation délicate entre Crystal Palace et Leicester City complique les négociations autour du jeune milieu belge. Mais pour l’Olympique de Marseille, cette impasse pourrait se transformer en une chance inattendue de relancer le dossier et de recruter un joueur déjà motivé à quitter l’Angleterre.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les discussions entre Leicester et Crystal Palace sont au point mort, avec des tensions qui empêchent pour l’instant de finaliser l’opération. De son côté, le milieu offensif marocain a été clair : il souhaite quitter Leicester cet été, ce qui pourrait donner un avantage stratégique à un club capable de bouger rapidement.

L’OM, déjà actif sur le marché estival et à la recherche de renforts au milieu de terrain, suit le dossier de très près. Le profil du jeune Belge correspond parfaitement aux ambitions marseillaises : technique, polyvalent et capable d’apporter de la créativité dans l’entrejeu. Une arrivée en Ligue 1 permettrait à El Khannouss de se relancer rapidement, tout en renforçant une équipe olympienne en quête de stabilité et de solutions dans cette zone du terrain.

« Le coup d’œil de But FC »

Si les dirigeants phocéens accélèrent leur stratégie, ce serait un coup double avec Bilal El Khannouss: un joueur déjà motivé et un renfort capable d’impacter immédiatement le collectif de Roberto De Zerbi. Après la victoire en trompe-l’œil contre le Paris FC (5-2), le coach de l’OM sait qu’il a besoin de renforts. »