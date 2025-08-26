OM Mercato : la réintégration de Rabiot ne tient plus qu’à un fil !

Et si Adrien Rabiot faisait son grand retour sous le maillot de l’Olympique de Marseille ? Le milieu international français, placé sur la liste des transferts, pourrait être réintégré par les dirigeants phocéens.

Coup de tonnerre pour l’avenir d’Adrien Rabiot ! Placé sur la liste des transferts suite à son altercation avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain tricolore pourrait être réintégré par les dirigeants phocéens. Mais une exigence est posée sur la table : des excuses publiques ou, a minima, un mea culpa en interne.

Selon RMC Sport, l’OM a récemment revu sa position dans le dossier Rabiot. Longtemps ferme et intransigeante après les polémiques nées des déclarations de son entourage, la direction olympienne ouvre désormais une porte… à condition que le joueur lui-même prenne ses responsabilités. Le club attend de Rabiot des regrets clairs, voire une condamnation des propos qui avaient provoqué des tensions.

La balle est donc dans le camp du joueur. En interne, certains à l’OM estiment qu’un retour de Rabiot serait bénéfique pour l’équilibre sportif de l’équipe. Son profil technique, son expérience internationale et sa polyvalence manquent cruellement à l’effectif marseillais. Mais sans geste fort de sa part, aucun retour n’est envisageable.