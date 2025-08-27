OM Mercato : Rabiot a tranché pour son avenir, la surprise est immense ! 

Courtisé par l’AC Milan, Tottenham et Aston Villa, Adrien Rabiot a fait savoir que sa priorité était claire : poursuivre son aventure à l’OM. De quoi relancer son avenir à quatre jours de la clôture du mercato estival.

🟥 Rumeur

Adrien Rabiot ne veut pas quitter l’OM. Patron du milieu de terrain, précieux par son expérience et son volume de jeu, l’international tricolore a immédiatement conquis le Vélodrome et ne souhaite pas en changer malgré les tensions du moment. Des prestations solides qui n’ont pas échappé aux clubs étrangers, à commencer par l’AC Milan. Selon RMC Sport, les Rossoneri ont sondé son entourage afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert, pendant que Tottenham et Aston Villa observaient également la situation.

Mais pour l’heure, rien n’a bougé du côté de l’OM. Aucun club n’a formulé d’offre concrète à Marseille. L’idée d’un échange entre Rabiot et Ismaël Bennacer a même circulé, mais elle a été rapidement démentie : il n’est pas question d’un deal croisé. Les dirigeants marseillais ne ferment pas totalement la porte à Bennacer, mais si le milieu algérien venait à rejoindre la Provence, ce serait dans une négociation indépendante, sans lien avec le dossier Rabiot.

De son côté, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus a une idée bien précise : il veut rester à Marseille. Rabiot estime avoir encore beaucoup à apporter à l’effectif et à Roberto De Zerbi, qui compte sur lui comme l’un des piliers de son projet de jeu. À 30 ans, il privilégie la stabilité et la continuité, convaincu que l’OM peut jouer un rôle majeur cette saison en Ligue 1 et pourquoi pas en Europe. Reste à savoir si Marseille partage cette idée suite à la bagarre avec Jonathan Rowe et tout ce qui a suivi. L’été est encore long, et le mercato réserve toujours son lot de rebondissements.