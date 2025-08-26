Les infos du jour : Une belle porte de sortie s’offre à Rabiot (OM), Sinayoko fait le forcing pour rejoindre le RC Lens, coup dur à l’ASSE

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 26 août 2025.

La grosse info : l’AC Milan fonce sur Rabiot

Massimiliano Allegri, qui avait eu Adrien Rabiot à la Juventus, pousse pour son arrivée à l’AC Milan…

OM Mercato : un club passe à l’attaque pour Adrien Rabiot !

OM Mercato : la réintégration de Rabiot ne tient plus qu’à un fil !

OM Mercato : coup de théâtre pour Dani Ceballos (Real Madrid), une autre piste activée !

OM Mercato : le dossier El Khannouss totalement relancé ?

OM Mercato : double coup de tonnerre pour l’avenir de Zhegrova !

Mais aussi…

Mercato : Sinayoko rêve du RC Lens et ne s’est pas entraîné à Auxerre !

Mercato : un ancien flop du RC Lens va remplacer Thauvin à l’Udinese !

Ligue 1 Mercato : le Paris FC tente un joli coup à l’Ajax

PSG Mercato : accord pour Donnarumma et son futur club, son départ est imminent !

PSG Mercato : Kolo Muani et Beraldo, la Juventus va-t-elle faire coup double à Paris ?

PSG Mercato : exit, Akliouche Paris lorgne un autre révélation de L1 !

FC Nantes Mercato : coup de théâtre monumental pour Bella-Kotchap !

FC Nantes : Coquelin annonce la couleur pour le match contre Auxerre

FC Nantes Mercato : une nouvelle priorité émerge pour Castro cet été

OL Mercato : une signature attendue officialisée !

OL Mercato : le départ de Matic est officiel

OL Mercato : un autre titulaire que Fofana sur le départ avant l’OM !

OL : Buonanotte, Fofana, Tessmann… Les derniers points chauds du mercato d’été lyonnais

ASSE INFO BUT ! : coup dur pour une recrue des Verts !

ASSE Mercato : entre le RC Lens et le Stade Rennais, un club a a pris la pole pour Stassin

ASSE : Bernaeur de retour, c’est chaud pour Stassin, Old et Miladinovic au Mercato !

ASSE Mercato : négociations lancées pour ce futur crack très courtisé !

ASSE Mercato : une ancienne cible des Verts file à Reims

Real Madrid Mercato : c’est officiel pour Lucas Vazquez

FC Barcelone Mercato : Chelsea drague Fermin Lopez… et lui fixe un ultimatum !

FC Barcelone : Carlo Ancelotti a mis le feu au Barça !