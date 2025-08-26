OL Mercato : Fofana prend une décision radicale pour son avenir !
Les infos du jour : Une belle porte de sortie s’offre à Rabiot (OM), Sinayoko fait le forcing pour rejoindre le RC Lens, coup dur à l’ASSE

Laurent Hess
26 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 26 août 2025.

La grosse info : l’AC Milan fonce sur Rabiot

Massimiliano Allegri, qui avait eu Adrien Rabiot à la Juventus, pousse pour son arrivée à l’AC Milan…

