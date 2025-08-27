Revue de presse espagnole : Fermin Lopez (FC Barcelone) opte pour Chelsea ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : avant l’Olympico, l’OL sabote un dossier brûlant du mercato marseillais ! 

Hamed Junior Traoré lors de son dernier match avec Auxerre, face au PSG.
Bastien Aubert
27 août 2025

Alors que l’Olympique de Marseille pensait tenir une piste sérieuse pour renforcer son secteur offensif avec Hamed Junior Traoré, l’Olympique Lyonnais vient de s’inviter dans la danse et pourrait rebattre totalement les cartes. 

🟥 Rumeur

L’Olympico approche et tous les moyens sont bons pour se déstabiliser entre l’OM et l’OL. Alors que le club phocéen avait pris les devants en travaillant sur un prêt avec option d’achat pour s’attacher les services d’Hamed Junior Traoré, Luca Bendoni affirme que que Lyon est venu mettre son grain de sel. En quête d’un renfort offensif cet été, a manifesté un intérêt concret pour Traoré. Une arrivée qui permettrait à Paulo Fonseca de disposer d’une arme supplémentaire dans la percussion, lui qui réclame depuis plusieurs semaines de la qualité technique entre les lignes. Auxerre, ambitieux promu, est également dans le coup mais semble avoir moins de poids financier dans cette bataille.

Du côté de Bournemouth, les Cherries fixent leurs conditions : ils espèrent récupérer environ 18 millions d’euros dans cette opération. Un montant important qui complique la donne pour l’OM comme pour l’OL. D’où l’idée d’un prêt avec option d’achat obligatoire, qui permettrait d’étaler le paiement et de limiter les risques à court terme.

Pour Marseille, ce duel avec Lyon ajoute une pression supplémentaire. Pablo Longoria, qui multiplie les pistes pour offrir des solutions offensives à Roberto De Zerbi, sait que l’arrivée de Traoré serait un gros coup sur le plan sportif. Mais il devra aussi composer avec la concurrence d’un OL prêt à tout pour se renforcer et éviter une nouvelle saison galère.

« Le coup d’œil de But FC »

« La fin du mercato s’annonce électrique. Entre l’OM et l’OL, la bataille est lancée, et Bournemouth n’attend qu’une chose : la surenchère. Hamed Junior Traoré, lui, se contente d’observer, séduit par l’idée d’évoluer du côté de la Canebière pour y retrouver De Zerbi, côtoyé à Sassuolo. »

MercatoOLOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet