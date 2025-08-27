OM : avant l’Olympico, l’OL sabote un dossier brûlant du mercato marseillais ! 

Alors que l’Olympique de Marseille pensait tenir une piste sérieuse pour renforcer son secteur offensif avec Hamed Junior Traoré, l’Olympique Lyonnais vient de s’inviter dans la danse et pourrait rebattre totalement les cartes.

🟥 Rumeur

L’Olympico approche et tous les moyens sont bons pour se déstabiliser entre l’OM et l’OL. Alors que le club phocéen avait pris les devants en travaillant sur un prêt avec option d’achat pour s’attacher les services d’Hamed Junior Traoré, Luca Bendoni affirme que que Lyon est venu mettre son grain de sel. En quête d’un renfort offensif cet été, a manifesté un intérêt concret pour Traoré. Une arrivée qui permettrait à Paulo Fonseca de disposer d’une arme supplémentaire dans la percussion, lui qui réclame depuis plusieurs semaines de la qualité technique entre les lignes. Auxerre, ambitieux promu, est également dans le coup mais semble avoir moins de poids financier dans cette bataille.

Du côté de Bournemouth, les Cherries fixent leurs conditions : ils espèrent récupérer environ 18 millions d’euros dans cette opération. Un montant important qui complique la donne pour l’OM comme pour l’OL. D’où l’idée d’un prêt avec option d’achat obligatoire, qui permettrait d’étaler le paiement et de limiter les risques à court terme.

Pour Marseille, ce duel avec Lyon ajoute une pression supplémentaire. Pablo Longoria, qui multiplie les pistes pour offrir des solutions offensives à Roberto De Zerbi, sait que l’arrivée de Traoré serait un gros coup sur le plan sportif. Mais il devra aussi composer avec la concurrence d’un OL prêt à tout pour se renforcer et éviter une nouvelle saison galère.

« Le coup d’œil de But FC »

« La fin du mercato s’annonce électrique. Entre l’OM et l’OL, la bataille est lancée, et Bournemouth n’attend qu’une chose : la surenchère. Hamed Junior Traoré, lui, se contente d’observer, séduit par l’idée d’évoluer du côté de la Canebière pour y retrouver De Zerbi, côtoyé à Sassuolo. »