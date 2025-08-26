OL Mercato : une vente surprise en passe d’être bouclée !

L’OL pourrait céder un de ses plus grands espoirs au FC Séville en cette fin de Mercato…

Alors que Malick Fofana a décidé de rester à l’OL, un transfert serait en passe de se finaliser à Lyon : celui du jeune Enzo Molebe.

Le Séville FC fonce sur Enzo Molebe

Selon RMC, le FC Séville a jeté son dévolu sur le jeune attaquant rhodanien de 17 ans, international français U16, U17 et U18. Molebe, qui n’a jamais joué chez les pros avec l’OL, pourrait rapporter entre cinq et dix millions d’euros. Aucun accord n’a été trouvé à ce stade, mais les négociations sont en cours, indique RMC. A suivre…