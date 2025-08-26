OL : Buonanotte, Fofana, Tessmann… Les derniers points chauds du mercato d’été lyonnais

À moins d’une semaine de la fin du mercato, l’OL s’attend encore à pas mal de mouvements dans le sens des départs comme des arrivées. Petit point hebdomadaire sur les situations des uns et des autres.

Alors que le mercato d’été ferme ses portes lundi prochain à 20 heures, l’Olympique Lyonnais est encore très loin d’avoir finalisé l’ensemble de ses objectifs. Dans l’équation des dirigeants, l’idée est toujours de vendre pour au moins 40 M€, tout en finalisant deux à quatre arrivées. Pour Paulo Fonseca, il y a surtout deux priorités : récupérer un ailier droit titulaire – qui pourrait être Facundo Buonanotte (Brighton, 20 ans) – et un avant-centre athlétique remplaçant. L’OL se réserve aussi la possibilité de recruter un remplaçant à Malick Fofana au poste d’ailier gauche en cas de départ du jeune Belge et, s’il reste un peu de moyens, un défenseur central supplémentaire, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations qui verra le duo titulaire Mata – Niakhaté quitter la Capitale des Gaules pendant un mois, entre le 18 décembre et le 18 janvier 2025 (4 matchs dont deux de Coupe de France).

L’OL attend pour Facundo Buonanotte (Brighton)

Pour l’heure, seul le dossier Buonanotte est en bonne voie de finalisation. Comme révélé par L’Équipe, la direction lyonnaise a profité de ses bonnes relations avec le Stellar Group (Niakhaté, Tagliafico) – qui gère les intérêts du petit Argentin – pour convaincre le joueur de venir. Séduit, Facundo Buonanotte ne souhaite aujourd’hui que l’OL, malgré la concurrence de clubs comme le Borussia Dortmund ou encore Nottingham Forest. Il reste néanmoins à convaincre Brighton & Hove Albion, davantage désireux de laisser le natif de Pérez s’aguerrir en Premier League. L’écart ne semble pas insurmontable, même s’il faudra sans doute encore quelques jours de discussions pour parvenir à un accord.

Concernant le dossier de l’attaquant, l’OL a déjà bien ciblé les profils souhaités. Le club a notamment écarté plusieurs joueurs proposés, comme Datro Fofana (Chelsea, 22 ans), Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok, 26 ans) ou encore Kelechi Iheanacho (FC Séville, 28 ans), préférant miser sur un joueur au registre plus athlétique. Mais l’absence de moyens ne permet pas d’avancer sur un renfort à titre onéreux. L’OL a notamment discuté avec Monaco du cas de George Ilenikhena (19 ans) mais ne devrait pas aller plus loin face aux prétentions asémistes. Sans grosse vente, il sera difficile d’avancer sur ce plan. La problématique est identique pour le défenseur central supplémentaire, et le prêt avec option d’achat obligatoire de Saël Kumbedi à Wolfsburg (1 M€ + 6 M€ d’option d’achat et un pourcentage à la revente selon L’Équipe) ne suffira pas à débloquer la situation.

Deux options pour Malick Fofana

Comme écrit à longueur d’articles, le cas de Malick Fofana est bel et bien central en cette fin de mercato… Et de sa décision devraient découler les véritables marges de manœuvre de l’Olympique Lyonnais. Si l’OL a bien discuté avec le Bayern Munich, avec la perspective d’un prêt d’une saison pour achever son cycle entre Rhône et Saône, le club bavarois n’est plus une option. Il reste néanmoins deux clubs intéressés par l’international belge, et l’OL s’attend à être attaqué dans le money-time du Mercato d’été.

Dans tous les cas, Malick Fofana sera le seul décisionnaire de son avenir. À son entourage proche, l’ancien joueur de La Gantoise clame son envie de rester un an de plus. L’agence Roc Nation, qui gère ses intérêts depuis le printemps dernier, essaie de son côté de trouver une solution pour le faire partir. Résistera-t-il aux sirènes de la fin de l’été et aux sollicitations venues en premier lieu d’Angleterre ? Au club, personne ne lui mettra la pression pour plier bagage, même si l’argent de son transfert serait très important en vue du point de contrôle de décembre prochain avec la DNCG.

Pas de départ pour Maitland-Niles, des offres possibles pour Mikautadze ou Tessmann ?

Dans l’éventualité où l’ailier rhodanien ne partirait pas, la porte pourrait s’ouvrir à partir de 35-40 M€ pour Georges Mikautadze, l’autre joueur « bankable » de l’effectif. Mais là aussi, il faudrait que le Géorgien soit enclin à partir… ce qui n’est pas du tout le cas à l’heure où nous écrivons ces lignes.

D’autres départs périphériques sont également envisagés, mais seulement pour de petites sommes. On pense notamment à Mahamadou Diawara, dans le viseur des Danois de Copenhague (comme révélé par Foot Mercato), ou encore à Matthieu Patouillet, dont le nom circule toujours en Ligue 2 et à l’étranger. Pour Paul Akouokou, il devient de moins en moins probable qu’une issue heureuse intervienne. D’abord courtisé en Turquie (Alanyaspor) puis par Santander (D2 espagnole), l’Ivoirien a tout refusé jusqu’à présent, réclamant un salaire supérieur à ses émoluments lyonnais pour partir. En cas de non-départ, l’intéressé sera réintégré à l’effectif, l’OL excluant une résiliation de son contrat (valable jusqu’en juin 2027), jugée trop coûteuse en l’état.

Enfin, concernant les éventuels départs « surprise », les chances de voir partir Ainsley Maitland-Niles se réduisent aujourd’hui à peau de chagrin. Le départ de Saël Kumbedi bloquera de facto celui de l’Anglais, très heureux à Lyon et qui a posé des exigences financières rédhibitoires aux Turcs de Galatasaray. Le seul vrai coup de tonnerre, s’il devait y en avoir un, pourrait concerner Tanner Tessmann. L’OL a fixé la barre à 15 M€, une somme un peu trop élevée pour ses courtisans, même si l’Américain suscite des intérêts en Serie A et aux Pays-Bas (Ajax Amsterdam).