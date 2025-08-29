OM–Zhegrova : un accord tout proche pour un transfert décisif

Le mercato d’été 2025 s’emballe : l’OM est à deux doigts de boucler l’un des dossiers les plus tendus de la fin de marché, celui d’Edon Zhegrova. Selon l’état des discussions, l’ailier du LOSC ne cache plus son envie de rejoindre la cité phocéenne et l’issue semble désormais proche, alors que Lille s’accroche à ses conditions. Tension maximale à la veille de la clôture du mercato pour les deux clubs.

Les négociations entre l’OM et Zhegrova accélèrent

Après des semaines d’incertitude, l’Olympique de Marseille a quasiment obtenu l’accord du joueur kosovar, convaincu par le projet construit autour de Roberto De Zerbi. Derrière la rapidité de la dernière ligne droite, un fait clé : Zhegrova a récemment obtenu son passeport albanais. Un dénouement majeur pour ce dossier, puisque l’extra-communautaire ne l’est plus désormais et peut donc s’engager sans contrainte supplémentaire, ce qui a débloqué la situation côté marseillais.

À ce stade, seuls quelques détails contractuels restent à finaliser entre l’état-major olympien et le clan Zhegrova, tandis que la pression monte sur les dirigeants nordistes.

Lille garde la main mais le joueur veut Marseille

Dans le Nord, le LOSC temporise : fort de la dernière année de contrat du joueur, le club a réintégré Zhegrova en équipe première après l’avoir mis à l’écart lors de l’intersaison, espérant profiter d’un rapport de force favorable pour fixer le tarif. Lille exige un transfert à hauteur de 15 millions d’euros plus 5M€ de bonus.

Reste que la détermination de Zhegrova à rejoindre l’OM est totale : opéré d’une pubalgie, écarté du groupe puis réintégré, l’ailier de 26 ans a clairement indiqué à ses dirigeants son souhait de plier bagage. La balle est désormais dans le camp des Dogues, qui doivent gérer cette pression alors que plusieurs cadres, dont Lucas Chevalier et Bafodé Diakité, ont déjà quitté le club ces derniers semaines.

Le profil de Zhegrova et ses performances en Ligue 1

Arrivé à Lille en janvier 2022 pour 7 millions d’euros, l’international kosovar (34 sélections) s’est rapidement imposé par sa vivacité et son sens du dribble. En 80 matchs de Ligue 1, il a inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives, affichant une régularité appréciable malgré quelques soucis physiques.

Âge : 26 ans

80 matchs en Ligue 1, 15 buts, 12 passes décisives

Revenu en équipe première après une blessure et une mise à l’écart

Quels enjeux pour le LOSC et l’OM en fin de mercato ?

Marseille aborde ces heures décisives avec la volonté d’offrir une nouvelle arme à Roberto De Zerbi, après une intersaison mouvementée et des besoins urgents sur le plan offensif. L’aboutissement de ce transfert permettrait de renforcer l’effectif tout en profitant du contexte : Zhegrova arrive avec de la fraîcheur, et une vraie envie de relance sous de nouvelles couleurs.

Pour le LOSC, chaque négociation compte : après plusieurs départs de titulaires, perdre Zhegrova serait un nouveau coup dur, compensé toutefois par la perspective d’une transaction juteuse en fin de contrat.



