ASSE Mercato : fin de la piste Stade Rennais pour Lucas Stassin !

Courtisé par le Stade Rennais, Lucas Stassin ne signera pas en Bretagne, comme pressenti. Une bonne nouvelle pour l’ASSE, qui pourrait bien compter sur le Belge une saison de plus.

Alors que son nom circulait depuis plusieurs heures du côté du Stade Rennais, Lucas Stassin ne rejoindra finalement pas la Bretagne. Le jeune attaquant belge de l’ASSE, très courtisé, a donc vu une piste sérieuse s’éteindre dans ce mercato estival. Rennes, en quête d’un profil offensif supplémentaire, vient de s’offrir Estéban Lepaul, et va finaliser l’arrivée du buteur danois Conrad Harder, en provenance du Sporting CP, qui est attendu ce week-end en Bretagne, selon le journaliste Sacha Tavolieri.

Le luxe de pouvoir garder Lucas Stassin

Pour l’ASSE, cette décision rennaise a un double impact. D’abord, elle confirme que le club stéphanois conserve l’un de ses jeunes éléments offensifs, alors que le marché aurait pu l’arracher assez vite en cas d’offre concrète. Ensuite, elle met en lumière le statut de Stassin, encore en phase de progression à Saint-Étienne : après une première saison d’adaptation en Ligue 1 avec 12 buts et 5 passes décisives, l’international espoir belge a l’occasion de se faire une vraie place dans le projet ligérien, malgré la descente en Ligue 2.

Si Stassin est sans aucun doute LE joueur à suivre dans ce mercato des Verts, ce non-départ renforce la stabilité de l’effectif offensif de l’ASSE. En attendant d’éventuelles autres sollicitations d’ici la fin de la période des transferts, Stassin reste donc un atout à développer au sein de l’attaque stéphanoise, où son profil de finisseur peut être précieux sur la durée de la saison, avec l’objectif de remonter au plus vite.