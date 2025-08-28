ASSE Mercato : Rennes insiste, offre juteuse refusée pour Stassin ! 

Alors que le Stade Rennais a tenté d’accélérer pour s’attacher les services de Lucas Stassin, l’ASSE a refusé une première offre, laissant le jeune attaquant toujours déterminé à rejoindre la Bretagne.

🟥 Rumeur

Le feuilleton Lucas Stassin continue de tenir en haleine le mercato. Selon Sacha Tavolieri, le Stade Rennais a soumis à Saint-Étienne une proposition de 15 millions d’euros, assortie de 2 millions de bonus. Une offre jugée trop faible par les dirigeants stéphanois, qui ont préféré maintenir leur position et repousser la tentative bretonne.

Malgré le retour récent d’Esteban Lepaul et de Konrad Harder dans le viseur rennais, Stassin reste une cible prioritaire pour le club breton. Le joueur, de son côté, continue de manifester sa volonté de rejoindre le Stade Rennais, conscient que la Ligue 1 pourrait représenter une étape décisive dans sa progression.

Pour Rennes, le défi sera désormais de convaincre l’ASSE tout en gérant la concurrence de Harder. Les prochains jours du mercato s’annoncent cruciaux pour finaliser un transfert attendu depuis plusieurs semaines. Avec Stassin toujours motivé et Rennes prêt à renforcer son attaque, ce dossier reste l’un des plus chauds du mercato français.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si un club veut commencer à faire réfléchir les dirigeants de l’ASSE au sujet de Lucas Stassin, il devra au moins poser 20 millions sur la table des négociations. Reste à connaître le degré de patience du joueur, sur le départ depuis le début du mercato estival. »