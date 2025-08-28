ASSE Mercato : Rennes insiste, offre juteuse refusée pour Stassin ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : Rennes insiste, offre juteuse refusée pour Stassin ! 

Lucas Stassin dans ce qui est pour le moment son dernier match sous le maillot de l'ASSE.
Bastien Aubert
28 août 2025

Alors que le Stade Rennais a tenté d’accélérer pour s’attacher les services de Lucas Stassin, l’ASSE a refusé une première offre, laissant le jeune attaquant toujours déterminé à rejoindre la Bretagne.

🟥 Rumeur

Le feuilleton Lucas Stassin continue de tenir en haleine le mercato. Selon Sacha Tavolieri, le Stade Rennais a soumis à Saint-Étienne une proposition de 15 millions d’euros, assortie de 2 millions de bonus. Une offre jugée trop faible par les dirigeants stéphanois, qui ont préféré maintenir leur position et repousser la tentative bretonne.

Malgré le retour récent d’Esteban Lepaul et de Konrad Harder dans le viseur rennais, Stassin reste une cible prioritaire pour le club breton. Le joueur, de son côté, continue de manifester sa volonté de rejoindre le Stade Rennais, conscient que la Ligue 1 pourrait représenter une étape décisive dans sa progression.

Pour Rennes, le défi sera désormais de convaincre l’ASSE tout en gérant la concurrence de Harder. Les prochains jours du mercato s’annoncent cruciaux pour finaliser un transfert attendu depuis plusieurs semaines. Avec Stassin toujours motivé et Rennes prêt à renforcer son attaque, ce dossier reste l’un des plus chauds du mercato français.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si un club veut commencer à faire réfléchir les dirigeants de l’ASSE au sujet de Lucas Stassin, il devra au moins poser 20 millions sur la table des négociations. Reste à connaître le degré de patience du joueur, sur le départ depuis le début du mercato estival. »

ASSEMercatoStade Rennais
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet