ASSE : une menace guette les Verts avant Grenoble…

On connaît l’arbitre qui officiera lors de la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et Grenoble pour le compte de la 4e journée de Ligue 2, ce samedi, à Geoffroy-Guichard (20h). Et il ne réussit guère aux Verts…

Leader de Ligue 2 après trois journées, l’ASSE peut bomber le torse avant de recevoir Grenoble (samedi, 20h). La désignation arbitrale peut toutefois casser l’ambiance dans le Forez. La rencontre sera dirigée par Faouzi Benchabane, 36 ans, un arbitre qui n’a jamais vraiment réussi aux Verts.

Les supporters de l’ASSE n’ont pas oublié ses précédentes apparitions. Le Languedocien d’adoption avait notamment officié lors d’une cruelle élimination en Coupe de France face à Rodez, où les Verts s’étaient inclinés aux tirs au but. Plus récemment, il s’est retrouvé au sifflet de deux défaites marquantes : à Annecy, puis à Geoffroy-Guichard contre Pau, deux revers douloureux dans une saison déjà semée d’embûches.

Seule éclaircie, une victoire face à Niort, un succès acquis grâce à un doublé d’Ibrahima Wadji, mais contre un adversaire très faible. Dans le Forez, on redoute que cette mauvaise série se poursuive au moment où l’ASSE occupe une position de leader et rêve de consolider son statut avant la première trêve internationale de la saison.