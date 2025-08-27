ASSE, LOSC, OL Mercato : un nouveau défenseur de L1 prêt à snober les 3 clubs !

Sadibou Sané (FC Metz, 21 ans), pisté par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OL, l’ASSE et le LOSC, a de fortes chances de privilégier un départ à l’étranger d’ici à la fin du mercato estival.

🟥 Rumeur

À peine arrivé en Ligue 1, Sadibou Sané a déjà la cote sur le marché des transferts. Comme déjà évoqué ces derniers jours, le défenseur central du FC Metz plaît à l’OL, l’ASSE et au LOSC mais un dépar se dessine plutôt vers l’étranger cet été.

Selon Match360TV, Wolfsburg a déjà formulé une offre de 8 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 21 ans. Deux autres clubs anglais, Burnley et Sunderland, seraient également dans la course, prêts à offrir au joueur un projet ambitieux et la possibilité de découvrir la Premier League ou le Championship.

Du côté du FC Metz, le board messin reste ferme : le club réclame 10 millions d’euros pour laisser partir Sané, considérant sa valeur et son importance au sein de l’effectif. La différence entre l’offre allemande et le montant souhaité pourrait compliquer les négociations, mais l’international sénégalais semble attiré par l’idée d’un challenge à l’étranger.

Sané plutôt vers l’étranger ?

Les clubs français, eux, suivent de près la situation mais pourraient bien se retrouver à la traîne. Pour l’OL, l’ASSE et le LOSC, l’opportunité de renforcer leur défense avec un joueur jeune et polyvalent pourrait s’éloigner si Sané décide de franchir la Manche ou de rejoindre la Bundesliga.

À Metz, on se prépare à plusieurs scénarios. Un départ pourrait générer des liquidités importantes pour le club, tout en ouvrant la voie à de nouveaux renforts défensifs avant la clôture du mercato.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’OL n’a pas besoin de renforcer sa défense cet été, le profil de Sadibou Sané pourrait coller aux exigences du LOSC et de l’ASSE. Le départ probable de Dylan Batubinsika oblige les Verts à scruter le marché des défenseurs centraux. »