ASSE, LOSC, OL Mercato : un nouveau défenseur de L1 prêt à snober les 3 clubs ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE, LOSC, OL Mercato : un nouveau défenseur de L1 prêt à snober les 3 clubs ! 

Sadibou Sané célébrant la remontée du FC Metz en L1 après les barrages contre le Stade de Reims.
Bastien Aubert
27 août 2025

Sadibou Sané (FC Metz, 21 ans), pisté par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OL, l’ASSE et le LOSC, a de fortes chances de privilégier un départ à l’étranger d’ici à la fin du mercato estival.

🟥 Rumeur

À peine arrivé en Ligue 1, Sadibou Sané a déjà la cote sur le marché des transferts. Comme déjà évoqué ces derniers jours, le défenseur central du FC Metz plaît à l’OL, l’ASSE et au LOSC mais un dépar se dessine plutôt vers l’étranger cet été.

Selon Match360TV, Wolfsburg a déjà formulé une offre de 8 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 21 ans. Deux autres clubs anglais, Burnley et Sunderland, seraient également dans la course, prêts à offrir au joueur un projet ambitieux et la possibilité de découvrir la Premier League ou le Championship.

Du côté du FC Metz, le board messin reste ferme : le club réclame 10 millions d’euros pour laisser partir Sané, considérant sa valeur et son importance au sein de l’effectif. La différence entre l’offre allemande et le montant souhaité pourrait compliquer les négociations, mais l’international sénégalais semble attiré par l’idée d’un challenge à l’étranger.

Sané plutôt vers l’étranger ?

Les clubs français, eux, suivent de près la situation mais pourraient bien se retrouver à la traîne. Pour l’OL, l’ASSE et le LOSC, l’opportunité de renforcer leur défense avec un joueur jeune et polyvalent pourrait s’éloigner si Sané décide de franchir la Manche ou de rejoindre la Bundesliga.

À Metz, on se prépare à plusieurs scénarios. Un départ pourrait générer des liquidités importantes pour le club, tout en ouvrant la voie à de nouveaux renforts défensifs avant la clôture du mercato. 

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’OL n’a pas besoin de renforcer sa défense cet été, le profil de Sadibou Sané pourrait coller aux exigences du LOSC et de l’ASSE. Le départ probable de Dylan Batubinsika oblige les Verts à scruter le marché des défenseurs centraux. »

ASSELOSCMercatoOL
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet