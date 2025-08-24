ASSE Mercato : concurrence avec l’OL pour un défenseur à 10 M€

L’ASSE ferait partie, avec l’OL, des clubs intéressés par le défenseur du FC Metz Sadibou Sané (21 ans), qui serait perturbé par toutes ces rumeurs le concernant.

Ce dimanche, L’Equipe dévoile une information mercato concernant l’AS Saint-Etienne mais également son rival banlieusard : les Verts seraient intéressés par le défenseur central du FC Metz Sadibou Sané. Sous contrat jusqu’en 2027, ce Sénégalais de 21 ans serait coté 10 M€. Il a déjà joué 49 matches avec les Grenats, avec qui il est titulaire depuis la saison dernière en L2. En plus de l’ASSE, l’OL et le LOSC s’intéresseraient à lui.

Sané (FC Metz) perturbé par les rumeurs de transfert

Arrivé en provenance du centre de formation sénégalais Génération Foot il y a deux ans, Sané vivrait mal cette période où les rumeurs le concernant se multiplient. C’est ce qui pourrait expliquer sa piètre prestation au Groupama Stadium, où il a notamment été mis dans le vent par Malick Fofana sur l’ouverture du score. Le FC Metz se serait déjà résolu à son départ puisqu’il serait passé d’une défense à cinq contre Strasbourg (0-1) lors de la 1ère journée à une à quatre à Lyon hier.

L’arrivée de Sadibou Sané dans le Forez cet été semble improbable car la direction stéphanoise lorgne plutôt des latéraux d’ici la fin du marché, dans huit jours. Surtout que le coût de l’opération est assez élevé pour un club ayant déjà battu tous les records d’indemnité pour un pensionnaire de L2…