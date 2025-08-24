ASSE : à Boulogne, Horneland s’est découvert un nouveau chouchou

Comme face à Rodez (4-0) une semaine plus tôt, le milieu israélien Mahmoud Jaber a été prépondérant dans la victoire de l’ASSE à Boulogne (1-0). Il est déjà une pièce maîtresse pour Eirik Horneland.

Eirik Horneland faisait la fine bouche, hier soir, après la victoire de son équipe à Boulogne (1-0). Perfectionniste, l’entraîneur de l’ASSE a pointé du doigt un manque d’agressivité dès le coup d’envoi ainsi qu’un déficit d’application dans le geste, aussi bien au niveau défensif qu’offensif. Mais passé ce premier constat à chaud, le Norvégien a forcément dû revenir du Nord avec des satisfactions. Et selon Le Progrès, l’une d’entre elles pourrait se nommer Mahmoud Jaber.

« Jaber, déjà indispensable »

Dans ses tops et les flops du match des Verts, le quotidien régional a fait ressortir du lot le milieu israélien, titrant « Jaber, déjà indispensable » et l’accompagnant de ce commentaire : « Déjà omniprésent face à Rodez, le milieu israélien a confirmé ce pourquoi il a été recruté : c’est un gros moteur. Particulièrement actif au cœur du jeu, il a colmaté les brèches dès qu’elles apparaissaient, y compris dans le dos d’Annan, comme ce fut le cas en première période (12e). Acteur aussi des relances stéphanoises balle au pied ou par la passe ».

L’une des grandes forces de l’ASSE cette saison, c’est que plusieurs recrues, comme Mahmoud Jaber mais également Joao Ferreira, affichent déjà un niveau élevé sur le terrain et une volonté de s’imposer comme des tauliers du vestiaire. Cela change de la saison passée !