ASSE Mercato : le Stade Rennais oublie Stassin avec deux attaquants ! 
ASSE Mercato : le Stade Rennais oublie Stassin avec deux attaquants ! 

Lucas Stassin lors d'un échauffement avec le match de l'ASSE à Strasbourg la saison dernière.
Bastien Aubert
28 août 2025

Alors que le nom de Lucas Stassin (ASSE, 20 ans) circulait, le Stade Rennais a pris une autre direction au mercato. Les Rouge et Noir vont officialiser l’arrivée d’Estéban Lepaul, et travaillent désormais à finaliser le dossier Conrad Harder. 

🟥 Rumeur

Le feuilleton a pris une tournure inattendue. Ce jeudi, L’Équipe affirme qu’Estéban Lepaul va signer un contrat de quatre saisons avec le Stade Rennais. L’annonce est imminente et mettrait fin aux rumeurs d’un intérêt prolongé pour Lucas Stassin, un temps ciblé par les recruteurs bretons. Les dirigeants rennais ont finalement changé leur fusil d’épaule, misant sur un profil plus explosif et immédiatement opérationnel.

Mais ce n’est pas tout. En parallèle, le Stade Rennais s’active sur un deuxième renfort offensif : Conrad Harder. Selon L’Équipe, toutes les parties sont déjà tombées d’accord, malgré une hésitation de l’AC Milan qui espérait encore détourner le dossier. Les Rennais tiennent la corde et veulent aller vite pour sécuriser la signature de l’attaquant. Seul bémol, l’agent du joueur reste encore à convaincre que Rennes est le meilleur tremplin pour son protégé.

Ce double coup de filet marquerait un tournant important dans le mercato du SRFC, qui entend donner à son entraîneur des armes offensives supplémentaires pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Quant à l’ASSE, le danger numéro un pour Stassin semble définitivement hors-jeu…

