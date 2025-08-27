ASSE Mercato : Maçon a pris une grande décision pour son avenir

Poussé vers la sortie par l’ASSE, Yvann Maçon ne voit rien venir à quelques jours de la fermeture du marché. Ce qui l’a poussé à prendre une décision…

Contrairement à Dylan Batubinsika, autre indésirable, en discussions avec Kocaelispor (Turquie), Yvann Maçon n’a pas de porte de sortie alors que l’ASSE ne compte plus sur lui. Contraint de s’entraîner avec la réserve, le Guadeloupéen ne désespère pas de trouver preneur et pour cela, selon Peuple Vert, il a décidé de changer d’agent.

Maçon fait appel à un nouvel agent pour quitter l’ASSE

« Auparavant représenté par Wasserman, il a préféré quitter la boîte d’agents qui gère également les intérêts de l’attaquant stéphanois Irvin Cardona. Et ce alors même que l’agence lui avait trouvé une piste en Grèce ces derniers jours (AEK Athènes) », révèle le média. Qui précise que Maçon est désormais représenté par Deal With My Agent (DWMA), une structure qui compte dans ses rangs plusieurs stéphanois (Dennis Appiah et Gautier Larsonneur) et anciens Verts (Mahdi Camara, Wesley Fofana et Léo Pétrot).