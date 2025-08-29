Mercato OM : Le retour en force de la piste Nayef Aguerd ?
ASSE, FC Nantes Mercato : un ancien des Verts et des Canaris flambe en Ligue 2
Laurent Hess
29 août 2025

Joli début de saison pour Kader Bamba, encore décisif ce week-end avec Clermont, en Ligue 2…

Kader Bamba a laissé de bons souvenirs du côté du FC Nantes, qu’il avait aidé à se maintenir en L1, comme du côté de l’ASSE, où il avait contribué à la belle fin de saison 2022-23 des hommes de Laurent Batlles.

Bamba fait du bien à Clermont

En janvier dernier, Bamba avait retrouvé Batlles au Clermont Foot et s’était montré décisif dans la course au maintien du club auvergnat avec 4 passes décisives en 10 matchs. Sur sa lancée, il avait obtenu un penalty lors du match nul de Clermont face à Dunkerque (2-2) lors de la 1ere journée de L2. Et le week-end dernier, contre Grenoble (2-1), c’est lui qui a lancé Ilhan Fakili sur le but victorieux des Auvergnats, d’une passe aveugle dans la profondeur.

