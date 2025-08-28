FC Nantes : quelle doit-être la priorité de Luis Castro pour cette fin de mercato ? 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : quelle doit-être la priorité de Luis Castro pour cette fin de mercato ? 

Luis Castro (FC Nantes)
Bastien Aubert
28 août 2025

Après avoir établi un record de ventes cet été, le FC Nantes accuse certains manques dans son effectif cette sison. Sur quelles recrues miser ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Un défenseur central et vite ! »

« Si Chidozie Awaziem affiche un niveau intéressant et rassurant pour la suite sur ce début de saison, il manque encore un taulier capable de l’épauler en défense centrale. Le FC Nantes semblait l’avoir trouvé en la personne d’Armel Bella-Kotchap mais le défenseur allemand a tourné le dos aux Canaris pour privilégier l’Hellas Vérone, en Italie. Luis Castro se retrouve donc le bec dans l’eau, avec une arrière-garde qui ne rassure pas et un renfort identifié en urgence qui lui fait toujours défaut. Les dirigeants du FC Nantes doivent désormais réactiver d’autres pistes pour se renforcer avant la fermeture du mercato, avec l’obligation de trouver rapidement un plan B. En auront-ils vraiment le temps ? Le maintien en Ligue 1 semble déjà en dépendre… »

Bastien AUBERT

« Un attaquant »

« Je rejoins Bastien : le FCN a besoin d’un défenseur, et même d’un chef de défense pour remplacer Nicolas Pallois. L’inexpérience risque de se faire sentir si un défenseur fiable n’arrive pas. Mais dans cet effectif, je me demande quand même qui va marquer des buts. L’avenir d’Abline reste incertain, et Simon n’est plus là. A part Mostafa Mohamed, le FCN risque d’être bien léger en attaque. Mais je trouve qu’il l’est aussi au milieu, avec trop peu de créatifs. Pour ton dire, je trouve le Mercato nantais inquiétant. La meilleure des choses, selon moi, serait de vite vendre Abline et de profiter du transfert pour aller chercher deux-trois renforts, un par secteur. Sinon… »

Laurent HESS

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet