FC Nantes : quelle doit-être la priorité de Luis Castro pour cette fin de mercato ? 

Après avoir établi un record de ventes cet été, le FC Nantes accuse certains manques dans son effectif cette sison. Sur quelles recrues miser ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Un défenseur central et vite ! »

« Si Chidozie Awaziem affiche un niveau intéressant et rassurant pour la suite sur ce début de saison, il manque encore un taulier capable de l’épauler en défense centrale. Le FC Nantes semblait l’avoir trouvé en la personne d’Armel Bella-Kotchap mais le défenseur allemand a tourné le dos aux Canaris pour privilégier l’Hellas Vérone, en Italie. Luis Castro se retrouve donc le bec dans l’eau, avec une arrière-garde qui ne rassure pas et un renfort identifié en urgence qui lui fait toujours défaut. Les dirigeants du FC Nantes doivent désormais réactiver d’autres pistes pour se renforcer avant la fermeture du mercato, avec l’obligation de trouver rapidement un plan B. En auront-ils vraiment le temps ? Le maintien en Ligue 1 semble déjà en dépendre… »

Bastien AUBERT

« Un attaquant »

« Je rejoins Bastien : le FCN a besoin d’un défenseur, et même d’un chef de défense pour remplacer Nicolas Pallois. L’inexpérience risque de se faire sentir si un défenseur fiable n’arrive pas. Mais dans cet effectif, je me demande quand même qui va marquer des buts. L’avenir d’Abline reste incertain, et Simon n’est plus là. A part Mostafa Mohamed, le FCN risque d’être bien léger en attaque. Mais je trouve qu’il l’est aussi au milieu, avec trop peu de créatifs. Pour ton dire, je trouve le Mercato nantais inquiétant. La meilleure des choses, selon moi, serait de vite vendre Abline et de profiter du transfert pour aller chercher deux-trois renforts, un par secteur. Sinon… »

Laurent HESS