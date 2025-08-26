FC Nantes Mercato : une nouvelle priorité émerge pour Castro cet été

Le mercato du FC Nantes pourrait encore bouger dans sa dernière ligne droite. Notamment en défense, où un voire deux départs sont encore attendus d’ici à la clôture du marché ce dimanche.

🟥 Rumeur

Le mercato n’a pas fermé ses portes au FC Nantes. Selon Presse Océan, le départ de Jean-Kévin Duverne et/ou de Fabien Centonze pourrait contraindre les dirigeants de la Maison Jaune à recruter un nouveau latéral d’ici la clôture du marché estival.

Les deux défenseurs, régulièrement utilisés dans la rotation, ne sont pas certains de poursuivre l’aventure avec le FC Nantes. Duverne, capable de dépanner à gauche comme dans l’axe, garde une certaine cote sur le marché français, tandis que Centonze, plus spécialisé à droite, est suivi par plusieurs clubs malgré une saison en dents de scie.

Un latéral recruté par le FC Nantes ?

Si l’un des deux venait à quitter la Beaujoire, le FCN serait contraint d’agir rapidement. La profondeur d’effectif sur les côtés n’est pas jugée suffisante pour tenir toute la saison. Le staff technique pousse ainsi pour anticiper et ne pas se retrouver pris de court en cas de départ de dernière minute.

Reste à savoir quel profil cibler. Les Canaris disposent de peu de marge financière, mais pourraient se tourner vers un prêt ou une opportunité de fin de mercato. Plusieurs pistes ont déjà été étudiées ces dernières semaines, sans qu’un nom précis ne fuite pour l’instant.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le sprint final du mercato s’annonce donc animé du côté de la Jonelière, où l’on sait depuis des années que les Kita excellent dans l’art du panic-buy… »