FC Nantes : Coquelin annonce la couleur pour le match contre Auxerre
Francis Coquelin applaudissant les supporters du FC Nantes après la défaite contre le PSG.
Raphaël Nouet
26 août 2025

Pour Francis Coquelin, le FC Nantes doit impérativement s’imposer face à l’AJ Auxerre samedi après avoir perdu ses deux premiers matches.

Le FC Nantes savait qu’il allait vivre un début de saison compliqué. Entre la refonte de l’effectif due aux difficultés financières et l’identité des adversaires, il ne fallait pas s’attendre à des miracles. Pourtant, aussi bien contre le PSG à la Beaujoire (0-1) qu’à Strasbourg (0-1) dimanche, les Canaris ont montré de très belles choses. Mais il n’empêche qu’ils se retrouvent avec zéro point en deux journées. Ce qui a incité le milieu Francis Coquelin a tiré la sonnette d’alarme dans les couloirs de la Meinau.

« Quand on perd deux matches de suite, le troisième devient très important »

« Comparé au match du PSG où on a beaucoup défendu, on a réussi à se procurer pas mal d’occasions face à Strasbourg. Les plus grosses du match sont pour nous. Certes, ils en ont une à la fin où ils tirent au-dessus, juste avant le but, mais on aurait mérité mieux. Ca se joue à des détails, à des décisions dans la dernière passe. C’est un process, il faut être patient avec l’équipe. Beaucoup de choses nouvelles se mettent en place. Mais, comme vous le savez, quand on perd deux matches de suite, le troisième devient très important. Il faudra donc gagner contre Auxerre à la Beaujoire. »

Victoire obligatoire, certes, mais si ce n’est pas le cas, il ne faudra pas en tirer des conclusions pour autant. Car il y a un an, le FC Nantes trônait au sommet de la Ligue 1 après trois journées, avec 7 points sur 9. Il avait ensuite dévissé et avait dû lutter pour sa survie dans l’élite…

FC NantesLigue 1
