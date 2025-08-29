ASSE : pourquoi les Verts sont déjà bien partis pour retrouver la Ligue 1 
ASSE : pourquoi les Verts sont déjà bien partis pour retrouver la Ligue 1 

Eirik Horneland en discussion avant le coup d'envoi d'ASSE-Rodez.
Bastien Aubert
29 août 2025

Un départ canon en Ligue 2, c’est souvent plus qu’une satisfaction. Après trois journées, atteindre la barre des sept points semble offrir de vraies garanties pour la suite du championnat. Mais l’histoire le rappelle chaque année : rien n’est jamais écrit d’avance, même si la tendance reste très forte. Tour d’horizon des statistiques qui enflamment les espoirs et retour sur les cas atypiques, notamment celui de l’AS Saint-Étienne, club emblématique du football français.

Un début de saison déterminant en Ligue 2

Les chiffres des dix dernières saisons ne laissent que peu de place au doute : entamer la Ligue 2 avec sept points sur neuf booste les ambitions. Parmi les 26 équipes ayant affiché ce bilan, 21 ont terminé dans le top 10 à la fin du championnat — un incroyable taux de réussite supérieur à 80 %. Plus marquant encore, sept de ces formations ont validé la montée en Ligue 1 tandis que seules deux se sont effondrées jusqu’à la relégation.

  • 21 sur 26 équipes, soit 81 %, finissent dans le top 10.
  • 7 accèdent à l’élite dès la première tentative.
  • 2 revers tout de même : Créteil (2016) et Niort (2021), relégués malgré ce départ idéal.

Débuter fort ne rend pas imbattable, mais les statistiques confirment que ce scénario lance presque toujours une dynamique positive. Dans ce contexte, un simple accroc peut réveiller la prudence, mais il n’efface pas la valeur de ce premier élan.

Plus de 80 % des équipes dans le top 10 final

L’effet d’un bon départ se prolonge tout au long de la saison : intégrer le cercle fermé des équipes de tête dès août permet, souvent, d’y rester. Ces statistiques prouvent que capitaliser tôt offre un matelas psychologique et comptable pour traverser les turbulences de l’hiver ou les impondérables d’une longue saison.

Pour les encadrements techniques, ce démarrage façon « leader » oriente aussi les choix tactiques et encourage à maintenir la pression. Les expériences des années précédentes, notamment celles de certains entraîneurs comme Horneland, illustrent la façon dont chaque point peut compter dans le sprint final, même en gérant des effectifs diminués, comme ce fut le cas récemment lors du match de Grenoble (Horneland face aux absences de latéraux contre Grenoble).

Les exceptions qui confirment la règle

Toutefois, le football n’exclut jamais les surprises, aussi bien bonnes que mauvaises. Sur la dernière décennie, deux clubs ont vécu une véritable désillusion : Créteil en 2016 et Niort en 2021, pourtant bien lancés à la même période, finiront relégués. La barre symbolique des sept points n’est donc pas une assurance absolue de succès.

À l’inverse, certaines équipes ont relevé d’impressionnants défis malgré un départ moins convaincant, ou se sont envolées après un début tonitruant mais n’ont pas su garder la cadence. Chaque saison apporte donc son lot d’histoires singulières qui nuancent la force de la statistique.

L’ASSE face aux défis des débuts de saison

À Saint-Étienne, la légende s’écrit parfois à rebours des tendances. La dernière accession verte remonte à une saison où les hommes de Batlles n’avaient engrangé que trois points au même stade. Un scénario similaire sous Nouzaret (trois nuls d’entrée), deux fois moins bien qu’avec Antonetti. D’autres entraîneurs, tel Kasperczak, sont parvenus à monter avec un bilan équivalent à certaines équipes récentes, à l’image d’un nul inaugural suivi de deux victoires.

Le passé plus lointain rappelle aussi que les Verts, sous la houlette de Wicart ou lors de leur toute première montée il y a plus de 80 ans, n’avaient rien d’un rouleau compresseur après trois journées. Aujourd’hui, l’approche moderne d’un technicien comme Horneland, capable d’identifier très vite les axes à améliorer même après un bon début (les axes d’amélioration identifiés par Horneland après Boulogne), rappelle que l’exigence reste de mise saison après saison.

Quelle suite pour les clubs à 7 points cette saison ?

La première tendance laisse deviner une saison pleine de promesses pour les clubs qui ont réussi ce départ idéal. Mais, chaque parcours étant unique, rien ne garantit encore l’issue — à l’ASSE comme ailleurs. La dynamique collective, la gestion des événements imprévus ou les ajustements du mercato, à l’exemple de l’arrivée d’un nouveau latéral droit, joueront un rôle clé dans la continuité des performances.

Comme le rappellent l’histoire et la froideur des statistiques, un bon départ est souvent synonyme de sérénité, mais jamais de certitude. Le sprint est lancé, mais tout reste à écrire sur les pelouses de Ligue 2 cette année.

