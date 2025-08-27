ASSE INFO BUT ! : Horneland privé de deux latéraux contre Grenoble

Eirik Horneland va devoir faire sans deux de ses latéraux samedi pour le prochain match de l’ASSE, face à Grenoble.

Après leur victoire à Boulogne-sur-Mer (1-0) samedi soir, les Verts ont repris l’entraînement matin à L’Etrat, une séance ouverte au public à laquelle Ebenezer Annan n’a pas participé, tout comme Dennis Appiah.

Annan et Appiah vers un forfait

Pas vraiment une surprise dans la mesure où Annan était sorti sur blessure à Boulogne en quittant le stade de la Libération avec une attelle au pied droit et en boitant. Selon nos informations, le latéral gauche recruté cet été à l’Etoile Rouge de Belgrade ne sera pas disponible samedi pour la réception de Grenoble et son indisponibilité devrait être d’un mois. Dennis Appiah, touché au niveau du pied, devrait lui aussi manquer à l’appel samedi pour la réception du GF 38. Deux forfaits qui devraient inciter Eirik Horneland à lancer dans le grand bain le jeune sénégalais Lassana Traoré (18 ans).