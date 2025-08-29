Mercato OL : Villarreal accélère pour Georges Mikautadze, Neom prépare une offre XXL

Suspense total à Lyon ! Alors que la fenêtre estivale du mercato touche à sa fin, Georges Mikautadze se retrouve au cœur d’une page brûlante de l’histoire récente de l’OL. Le club rhodanien repousse l’offensive menée par Villarreal, bien décidé à s’attacher les services de son avant-centre. À moins de quatre jours de la deadline, chaque minute pèse lourd dans les bureaux du Groupama Stadium.

Villarreal passe à l’attaque pour Mikautadze : une première offre à l’OL

Le club espagnol, fort de la vente imminente de Yeremy Pino, souhaite accélérer et cible résolument Mikautadze pour combler ses manques offensifs. Une première proposition, inférieure à 30 millions d’euros, a pourtant été retoquée par l’OL, qui réclame au minimum 35 millions d’euros, pouvant grimper jusqu’à 40 millions selon la tension du marché. Les dirigeants lyonnais, initialement inflexibles sur une éventuelle vente du buteur, voient aujourd’hui la situation évoluer sous l’effet d’une pression financière croissante.

Dans ce contexte, une réunion décisive est programmée très prochainement entre les deux clubs. L’OL veut jouer la montre autant que possible, conscient de l’atout que représente l’international géorgien dans son effectif actuel.

Mikautadze : entre attachement à Lyon et tentation espagnole

Lié à l’OL jusqu’en 2028, Georges Mikautadze a trouvé à Lyon un environnement dans lequel il s’épanouit, comme en témoigne son implication dès l’ouverture du championnat. Buteur lors de la première journée, l’attaquant de 23 ans n’a jamais caché son attachement à son club formateur. Mais à ce stade du mercato, il garde une oreille attentive au projet ambitieux de Villarreal, séduit par la perspective d’intégrer la Liga et d’entrer dans une nouvelle dimension.

Les enjeux pour l’OL : remplaçants ciblés et réaction en urgence

Un départ de Mikautadze créerait un énorme vide à la pointe de l’attaque lyonnaise et mettrait en lumière le besoin vital de réagir en un temps record. Le club réfléchit déjà à plusieurs pistes offensives pour anticiper l’éventuel transfert de son numéro 9. Parmi les profils étudiés figure Martín Satriano du RC Lens, un joueur dont l’intérêt de l’OL pour Martín Satriano malgré sa blessure ne se dément pas cet été. Satriano, prometteur mais en manque de temps de jeu cette saison, pourrait incarner un pari audacieux pour reconstituer la force de frappe lyonnaise.

L’OL ne s’arrêterait pas là : il s’agit de remplacer numériquement et qualitativement, car le coach réclame deux profils offensifs complémentaires. À l’urgence sportive s’ajoute donc la nécessité d’une gestion de crise sur le marché, avec une marge de manœuvre plus que réduite.

Neom en plan B ?

Le club saoudien, qui avait échoué à recruter Guessand cet été, aimerait désormais réaliser un gros coup en attirant Georges Mikautadze, ce qui lui permettrait de retrouver son ancien coéquipier Alexandre Lacazette.

L’attaquant doit trancher : rester à Lyon, au risque d’accentuer les difficultés financières de l’OL, tenter une aventure dans un championnat compétitif comme la Liga, ou céder à l’appel d’une offre pharaonique venue d’Arabie saoudite.