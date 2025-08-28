OL Mercato : César Azpilicueta snobe l’OL et va rester en Espagne

Annoncé du côté de l’OL pour un retour en Ligue 1, César Azpilicueta va finalement rester en Espagne.

L’Olympique Lyonnais devra se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son arrière-garde. Alors que le club rhodanien avait entamé des discussions pour rapatrier César Azpilicueta, libre depuis son départ de l’Atlético de Madrid, l’international espagnol (44 sélections) a finalement choisi de s’engager avec le FC Séville. Selon COPE, le défenseur de 36 ans paraphera un contrat d’une saison et est attendu ce vendredi en Andalousie pour passer sa visite médicale.

Coup dur pour l’OL

Un temps envisagé comme une recrue d’expérience idéale pour encadrer le vestiaire lyonnais, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille (2010-2012) n’effectuera donc pas son retour en Ligue 1. Champion d’Europe avec Chelsea en 2021, Azpilicueta a préféré rester en Espagne, où il évoluait depuis l’été dernier sous les couleurs de l’Atlético.

L’OL, en quête de leaders pour accompagner sa jeunesse, perd ainsi une option de poids sur le marché. Le club devra rapidement identifier d’autres profils capables d’apporter le vécu et la polyvalence qu’aurait pu incarner Azpilicueta dans le projet lyonnais.