OL Mercato : Lyon a lancé les discussions pour cet ancien joueur de l’OM !

En quête d’un renfort d’expérience, l’OL a entamé des discussions pour César Azpilicueta, passé par l’OM entre 2010 et 2012.

Libre depuis son départ de l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta pourrait bien effectuer son retour en Ligue 1. À 36 ans, l’Espagnol, ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 2010 et 2012 (68 matchs), figure désormais dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Selon RMC Sport, le club rhodanien, en quête de renforts d’expérience pour encadrer son effectif, a entamé des discussions avec l’ex-capitaine de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions en 2021 avec les Blues.

Le FC Séville très intéressé également

Fort de ses 44 sélections en équipe d’Espagne, Azpilicueta présente un profil de leader aguerri, capable d’évoluer à plusieurs postes en défense. Son dernier match officiel remonte à la fin mai, face à Gérone, sous les couleurs madrilènes. Si Lyon semble très intéressé, la concurrence n’est pas absente puisque le FC Séville suivrait également de près l’évolution de ce dossier. L’avenir du défenseur pourrait donc se jouer entre un retour en France, qu’il connaît déjà bien, ou une nouvelle étape en Espagne.