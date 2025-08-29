Mercato OM : Le retour en force de la piste Nayef Aguerd ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato OM : Le retour en force de la piste Nayef Aguerd ?

Mercato OM : Le retour en force de la piste Nayef Aguerd ?
Louis Chrestian
29 août 2025

À cinq jours du grand dénouement du mercato, Marseille s’agite pour renforcer sa défense. Après une première approche cet été, l’OM relance avec insistance le dossier Nayef Aguerd. Le solide défenseur marocain redevient une priorité, au cœur d’un marché ultra-compétitif où chaque piste peut basculer en quelques heures. L’imminence de la clôture du mercato rend l’opération stratégique : c’est un pari décisif pour la solidité du collectif phocéen.

Défense : une priorité absolue à Marseille

Alors que Medhi Benatia affine son chantier défensif, la pression monte à la Commanderie. Le recrutement avance et l’OM a déjà bouclé l’arrivée d’Hamed Junior Traoré, mais plusieurs postes majeurs restent à pourvoir. Derrière, le besoin est évident : l’OM cherche du leadership, de l’expérience, et surtout de la stabilité dans l’axe. Si Joel Ordonez fait toujours figure de cible primordiale, la relance de la piste Aguerd montre la volonté du club de se donner toutes les chances sur cette fin de mercato très disputée.

Le timing est d’autant plus critique que des clubs concurrents s’activent, et que chaque décision peut redéfinir la physionomie défensive marseillaise pour toute la saison. L’exigence est claire : il faut un roc, un guide sur le terrain comme dans le vestiaire, pour viser haut en Ligue 1.

Nayef Aguerd, un profil taillé pour l’OM

À 29 ans, Nayef Aguerd affiche une trajectoire remarquable. Depuis son passage au Stade Rennais (91 matchs, 9 buts, 4 passes décisives), il a gravi les échelons pour s’imposer à West Ham, puis en prêt cette saison à la Real Sociedad. Avec 36 apparitions au plus haut niveau espagnol, il a prouvé sa régularité, sa capacité à enchaîner et son impact au plus haut niveau.

L’atout Aguerd, c’est aussi sa parfaite connaissance du championnat français. Rodé aux joutes de la Ligue 1, il séduit autant par son sens du placement que par sa puissance sur les coups de pied arrêtés. Natif de Kénitra, international marocain fort de 55 sélections, il espère ardemment revenir sur les terrains français — et l’Orange Vélodrome attise particulièrement son intérêt. De nombreux clubs tentent de le séduire, comme Sunderland, mais Marseille bénéficie d’un avantage affectif non négligeable. Le joueur a clairement affiché sa préférence pour un retour en Ligue 1, une donnée majeure dans cette bataille mercato.

Un début de saison raté qui permet à l’OM de revenir dans la course

Nayef Aguerd, qui a entamé la saison avec West Ham sans réellement convaincre, pourrait devenir une opportunité de marché pour l’OM. Le club phocéen, dont la priorité reste Joel Ordonez, envisage sérieusement le défenseur marocain. En cas d’arrivée, un départ de Cornelius semblerait presque inévitable.

Côté mercato, les Olympiens n’ont pas terminé leur chantier défensif : la prochaine cible se situe au poste de latéral gauche, avec Emerson Palmieri en pole position pour venir épauler Facundo Medina.

Ligue 1OM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet