Mercato OM : Le retour en force de la piste Nayef Aguerd ?

À cinq jours du grand dénouement du mercato, Marseille s’agite pour renforcer sa défense. Après une première approche cet été, l’OM relance avec insistance le dossier Nayef Aguerd. Le solide défenseur marocain redevient une priorité, au cœur d’un marché ultra-compétitif où chaque piste peut basculer en quelques heures. L’imminence de la clôture du mercato rend l’opération stratégique : c’est un pari décisif pour la solidité du collectif phocéen.

Défense : une priorité absolue à Marseille

Alors que Medhi Benatia affine son chantier défensif, la pression monte à la Commanderie. Le recrutement avance et l’OM a déjà bouclé l’arrivée d’Hamed Junior Traoré, mais plusieurs postes majeurs restent à pourvoir. Derrière, le besoin est évident : l’OM cherche du leadership, de l’expérience, et surtout de la stabilité dans l’axe. Si Joel Ordonez fait toujours figure de cible primordiale, la relance de la piste Aguerd montre la volonté du club de se donner toutes les chances sur cette fin de mercato très disputée.

Le timing est d’autant plus critique que des clubs concurrents s’activent, et que chaque décision peut redéfinir la physionomie défensive marseillaise pour toute la saison. L’exigence est claire : il faut un roc, un guide sur le terrain comme dans le vestiaire, pour viser haut en Ligue 1.

Nayef Aguerd, un profil taillé pour l’OM

À 29 ans, Nayef Aguerd affiche une trajectoire remarquable. Depuis son passage au Stade Rennais (91 matchs, 9 buts, 4 passes décisives), il a gravi les échelons pour s’imposer à West Ham, puis en prêt cette saison à la Real Sociedad. Avec 36 apparitions au plus haut niveau espagnol, il a prouvé sa régularité, sa capacité à enchaîner et son impact au plus haut niveau.

L’atout Aguerd, c’est aussi sa parfaite connaissance du championnat français. Rodé aux joutes de la Ligue 1, il séduit autant par son sens du placement que par sa puissance sur les coups de pied arrêtés. Natif de Kénitra, international marocain fort de 55 sélections, il espère ardemment revenir sur les terrains français — et l’Orange Vélodrome attise particulièrement son intérêt. De nombreux clubs tentent de le séduire, comme Sunderland, mais Marseille bénéficie d’un avantage affectif non négligeable. Le joueur a clairement affiché sa préférence pour un retour en Ligue 1, une donnée majeure dans cette bataille mercato.

Un début de saison raté qui permet à l’OM de revenir dans la course

Nayef Aguerd, qui a entamé la saison avec West Ham sans réellement convaincre, pourrait devenir une opportunité de marché pour l’OM. Le club phocéen, dont la priorité reste Joel Ordonez, envisage sérieusement le défenseur marocain. En cas d’arrivée, un départ de Cornelius semblerait presque inévitable.

Côté mercato, les Olympiens n’ont pas terminé leur chantier défensif : la prochaine cible se situe au poste de latéral gauche, avec Emerson Palmieri en pole position pour venir épauler Facundo Medina.