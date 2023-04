Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

La grosse info : la vente de l'AS Saint-Etienne à nouveau sur les rails

Un an après, le serpent de mer de la vente de l'ASSE remonte à la surface ! Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, toujours aussi contestés par les supporters, auraient reçu des offres et seraient enclins à céder un club dont ils sont propriétaires depuis près de deux décennies.