ASSE - Mercato : un remplaçant pour Sissoko recruté cet hiver ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Auteur d'un excellent début de saison avec l'AS Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko, qui aurait donné son accord au sélectionneur du Mali, Éric Chelle, pour revenir en sélection lors du rassemblement du mois de novembre, pourrait disputer la CAN 2024 avec les Aigles et ainsi faire défaut à l'ASSE lors des mois de janvier et février.

Un attaquant recruté cet hiver pour pallier son absence ?

Avec le possible départ de son numéro 9 durant la CAN, le club du Forez, qui pourrait également perdre Dylan Batubinsika, Benjamin Bouchouari ou encore Karim Cissé lors de cette compétition, pourrait prendre la décision de recruter au poste d'avant-centre lors du prochain mercato hivernal, d'après Envertetcontretous. Surtout qu'Ibrahima Wadji est souvent blessé ces dernières semaines et Gaëtan Charbonnier est décevant depuis le début de la saison.

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #2



🔥 Larsonneur Monsieur Plus 🔥



🏟️ Supporters : Sainté aime-t-elle toujours l’ASSE ?

👴 Ancien : Merchadier

🧤Le gardien des Verts étincelant



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/GbqecuP3Hc pic.twitter.com/b34sbn66du — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life