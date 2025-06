FC Barcelone : le club officialise le retour au Camp Nou !

Le FC Barcelone vient de publier une vidéo sur les réseaux sociaux annonçant son retour au Camp Nou dès le 10 août, pour le trophée Gamper !

Enfin ! Après deux saisons d’exil à Montjuic, le FC Barcelone va faire son retour au Camp Nou ! Le club vient de l’annoncer via une vidéo très sympathique dans laquelle on voit le président blaugrana, Joan Laporta, allumer un ensemble d’enceintes au milieu de la pelouse du stade historique du FCB. Le son produit provoque des secousses sismiques secouant toute la ville et la région. Cet appel invite les supporters à retrouver leur écrin favori dès le 10 août pour le traditionnel trophée Gamper, dont l’adversaire reste encore à déterminer.

60.000 spectateurs pour commencer

Pour le FC Barcelone, c’est la fin de deux années d’exil. Et de reports. Car au départ, le club avait prévu que les travaux dureraient deux ans mais que le Camp Nou pourrait rouvrir dès décembre 2024. Mais le chantier a pris du retard pour de multiples raisons (arrêtés municipaux, grèves, conditions météorologiques) et les dirigeants blaugranas ont décalé chaque fois un peu plus les retrouvailles tant attendues. Avant de se résigner à attendre le début de la saison 2025-26.

Le Camp Nou sera loin d’être terminé le 10 août puisque, à ce jour, le troisième anneau est à peine entamée et qu’il reste encore la toiture à poser. Mais le stade pourra tout de même accueillir environ 60.000 spectateurs, ce qui est déjà plus que Montjuic. Le FC Barcelone a demandé à jouer ses trois premiers matches de Liga à l’extérieur, ce qui laissera le temps aux ouvriers d’avancer sur tout le mois d’août, moins le 10, qui sera donc un jour à marquer d’une pierre blanche (ou plutôt blaugrana) pour le club !