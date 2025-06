FC Nantes : le groupe de Luis Castro à la reprise a fuité, des surprises à la pelle ! 

Ce lundi 30 juin, le FC Nantes reprend l’entraînement à la Jonelière. Pour les premiers de Luis Castro, le groupe des Canaris devrait comporter plusieurs surprises.

Le FC Nantes lancera officiellement sa préparation pour la saison 2025-2026 avec la première séance d’entraînement programmée ce lundi 30 juin à la Jonelière, sous la direction du nouvel entraîneur Luis Castro. Cette reprise marque un tournant important pour le club, qui ambitionne de retrouver stabilité et compétitivité en Ligue 1.

Benhattab, Diack et Lafont attendus

Selon le compte fan_fcnantes_foot, bien informé sur les Canaris, le nouveau staff technique a convoqué un groupe mêlant joueurs expérimentés et jeunes talents prometteurs issus du centre de formation. Parmi eux, on retrouve les cadres habituels qui ont fait la force des Canaris, mais aussi des surprises comme Jean-Kévin Duverne, Yassine Benhattab ou encore Lamine Diack, de retour d’un prêt peu florissant en Turquie. À noter également la présence attendue d’Alban Lafont, qui sera là pour la reprise après une période difficile et un départ probable en vue cet été.

Castro prend ses marques à Nantes

Après une saison compliquée, ce premier jour d’entraînement sera aussi l’occasion pour Castro d’imprimer sa marque, de travailler sur les fondamentaux tactiques et physiques, et de bâtir un collectif solide autour de ses idées. Les supporters, qui ont soif de succès, peuvent donc s’attendre à une préparation intense et ambitieuse, tournée vers l’objectif de faire briller le FC Nantes sur tous les tableaux la saison prochaine. Reste désormais à voir comment les recrues potentielles et les joueurs en fin de contrat vont s’intégrer dans cet effectif en pleine évolution. Ce début de cycle s’annonce déjà crucial.