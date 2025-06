FC Nantes Mercato : une tête brûlée arrive à Nantes ! 

Première recrue estivale annoncée du FC Nantes, Uros Radakovic (31 ans) a la réputation d’un joueur difficilement contrôlable sur et en dehors des terrains.

Il ne passe pas inaperçu et je le sera pas au FC Nantes. Du haut de son mètre quatre-vingt-quatorze, la future recrue annoncée Uros Radakovic dégage une puissance physique qui impressionne dès le premier regard. Son style rugueux, sans fioritures, a de quoi rappeler aux supporters nantais les grandes heures de Nicolas Pallois, autre patron du vestiaire et des duels. Mais le Serbe n’est pas qu’un déménageur : à en croire les recruteurs du FC Nantes, c’est avant tout un joueur structurant, vocal, qui sait commander sa ligne et défendre en avançant.

Selon L’Équipe, l’ancien international Espoir a aussi le profil parfait pour s’adapter au jeu plus ambitieux que veut développer Luis Castro. Un football de pressing haut, de transitions rapides, qui nécessite des défenseurs capables de couvrir de grands espaces… et de garder leur sang-froid. Ce dernier point reste encore à travailler.

Cartons rouges et paradoxes

La saison dernière, Radakovic a vu rouge à quatre reprises sous le maillot de Samsunspor, en Turquie. Personne n’a fait pire dans le championnat. Une statistique qui a divisé les supporters du club anatolien, certains louant son engagement total, d’autres pointant un manque de lucidité. Pourtant, détail étonnant, il n’a reçu que trois cartons jaunes. De quoi nourrir un paradoxe statistique : le Serbe ne commet pas forcément plus de fautes qu’un autre… mais quand il dérape, c’est souvent à pleine vitesse.

Mais ce qui marque le plus ceux qui l’ont côtoyé, c’est son caractère. En Pologne, lors de sa première apparition avec le Wisla Cracovie, il entre à la 77e minute. Huit minutes plus tard, il marque son premier but. Sur l’action, il prend un choc violent à la tête, sort sur civière… direction l’hôpital. Une entrée fracassante à tous les sens du terme.

« Il a tapé partout, il s’est ouvert la main »

« C’est un mec qui n’aime pas perdre, il va donner sa vie sur le terrain, raconte Alexis Flips, son ancien coéquipier. Une fois, on a perdu un match, il est rentré fou furieux dans le vestiaire, il a tapé partout, il s’est ouvert la main. Mais il a vite rejoué, avec son bandage. Il est toujours là. »

Ce genre de guerrier, le FC Nantes en manquait cruellement la saison passée. Reste à canaliser cette rage, à lui donner un cadre pour l’exprimer sans débordement. Et si le club y parvient, Radakovic pourrait bien devenir un nouveau totem de la Beaujoire.