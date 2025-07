FC Nantes Mercato : un club a accéléré pour Mostafa Mohamed !

S’il doit reprendre l’entraînement au FC Nantes sous les ordres de Luis Castro, Mostafa Mohamed (27 ans) ne devrait pas faire de vieux os sur les bords de l’Erdre. Ça bouge pour le Pharaon !

Sortant d’une saison 2024-25 compliquée (6 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues), Mostafa Mohamed ne devrait pas finir l’été au FC Nantes. Absent à la reprise de l’entraînement pour « raisons familiales » le 30 juin, l’Egyptien est plus que jamais sur le départ de la Jonelière… Et au moins deux clubs se sont manifestés.

On le sait : Al-Ahly le Caire a tenté de l’attirer avant la Coupe du Monde des Clubs avant de finalement mettre le dossier en stand-by du fait des exigences du FC Nantes jugées trop élevées. Ces derniers jours, une autre piste s’est ouverte. En effet, selon les informations du média local Btolat, que nous sommes en mesure de vous confirmer, les conseillers de Mostafa Mohamed ont activé leur réseau pour renvoyer l’attaquant en Turquie. Une rencontre a même déjà eu lieu avec l’Istanbul Basaksehir, désireux de refaire sa ligne d’attaque. Le FC Nantes – qui avait déboursé aux alentours de 6 M€ à Galatasaray à l’été 2023 – attend désormais une offre à hauteur de ses attentes. Des attentes qui seront quoi qu’il arrive inférieures aux prétentions de l’été dernier (le FCN espérait aux alentours de 10 M€, ce qui avait freiné bien des courtisans).

Mostafa Mohamed, un départ-clé du plan de dégraissage

Avec Alban Lafont, Mostafa Mohamed est tout en haut de la liste des joueurs dont le FC Nantes souhaite se séparer cet été. Non seulement du fait du comportement de l’Egyptien, qui a fini d’user de la patience des dirigeants en mai dernier lorsqu’il a refusé le match du maintien du fait de ses convictions lors de la journée de lutte contre l’homophobie, mais aussi pour raisons économiques.

En effet, si le FC Nantes est passé sans encombre à la DNCG du fait des garanties amenées par Waldemar Kita, les Canaris ont présenté un budget de fonctionnement fortement réduit à 50 M€… En promettant d’abaisser la masse salariale qui était de 56 M€ l’an passé. Pour rentrer dans les clous de son projet, le FCN doit dégager plus de 20 M€ entre les arrivées et les départs. Disposant du deuxième plus gros salaire du vestiaire (120 000€ brut par mois), le Pharaon est bien évidemment un candidat de choix au départ. Rappelons que Nantes a déjà amorcé largement son régime à sec avec les départs de Moses Simon (Paris FC), Nicolas Pallois (Stade de Reims), Douglas Augusto (Krasnodar), Pedro Chirivella (Panathinaïkos) et Florent Mollet (libre) pour un total approchant les 9 M€ par an économisé (charges comprises)…