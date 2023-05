FC Nantes : après le fiasco en Coupe, les mots forts de Castelletto

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

La plaie n'est pas encore cicatrisée. Et c'est même à se demander quand elle le sera. Deux jours après la déroute du FC Nantes en finale de Coupe de France, 1-5 contre Toulouse, le défenseur Jean-Charles Castelletto tente toujours de comprendre. Et, pour le compte du quotidien l'Equipe, a tenté d'expliquer l'inexplicable.

"Cette finale, on a lâché. On prend deux buts très vite, on sait que les supporters, familles ont fait le déplacement, tout ça entre en jeu et cette force que tu vas chercher pour essayer de marquer ce but n'est pas venue. Vous voulez que je vous dise quoi ? On va oublier cette finale et aller de l'avant. On ne mérite que ça, de se prendre une gifle et de se réveiller."

"On n'est rien du tout"

Avant de se projeter, déjà, sur le match de mercredi face au Stade Brestois, crucial dans l'optique du maintien en Ligue 1. "Il n'y a pas d'abcès à crever, c'est un groupe qui vit bien, c'est juste qu'au bout d'un moment il faut faire plus. Que ceux qui parlent moins parlent plus, que ceux qui courent moins courent un peu plus. Cette saison, on a joué contre des équipes beaucoup plus fortes que nous et on a su faire face. Notre plan n'a pas marché, peut-être qu'on s'est vu trop beaux. Voilà, maintenant il reste six matches pour qu'un club aussi grand reste en L1. Nous, par rapport à ce club, on n'est rien du tout."