OM Mercato : Traoré est arrivé à Marseille et pousse Maupay au départ !

Hamed Junior Traoré a posé ses valises dans la cité phocéenne pour renforcer l’OM cet été. Une arrivée qui s’inscrit dans la volonté des dirigeants de densifier l’entrejeu et d’apporter de la fraîcheur à l’équipe.

🟥 Rumeur

Hamed JuniorTraoré est arrivé à Marseille. Hier, il ne restait que quelques détails à régler entre Bournemouth, l’OM et le joueur, notamment sur les conditions de l’option d’achat et son éventuel caractère obligatoire.

L’international ivoirien (10 sélections, 2 buts), qui a déjà connu Roberto De Zerbi à Sassuolo (2019-2021) et qui est capable de couvrir le poste d’ailier gauche comme de meneur, est attendu dès aujourd’hui à Marseille pour passer sa visite médicale avec l’espoir d’être qualifié pour le match à Lyon, dimanche soir (20 h 45).

En parallèle, cette arrivée imminente pourrait pousser Neal Maupay au départ. Selon Ekrem Konur, le Genoa pousse fort pour recruter l’attaquant de l’OM vu au club comme le remplaçant potentiel de Vitinha.