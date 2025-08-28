OM Mercato : accord total pour le transfert d’Azzedine Ounahi
OM Mercato : accord total pour le transfert d’Azzedine Ounahi

William Tertrin
28 août 2025

Indésirable à l’OM, Azzedine Ounahi va bel et bien rejoindre Gérone en Liga.

Le feuilleton aura duré tout l’été. Azzedine Ounahi, milieu de l’OM prêté au Panathinaïkós la saison dernière, va signer à Gérone, 16e de la saison 2024-2025 en Liga. L’unique priorité du joueur : évoluer en Liga pour se donner toutes les chances de briller avec le Maroc lors de la prochaine CAN et dans la course au Mondial 2026. Exit donc les autres prétendants européens, place à Girona, club en pleine ascension.

Cette décision intervient dans un contexte où Marseille, après plusieurs mouvements marquants, s’agite sur le marché, à l’image de l’accord trouvé entre l’OM et Bournemouth pour Hamed Junior Traoré ces derniers jours.

Les dessous du transfert : montant et répartition des droits

Au départ, Girona avait tenté d’attirer le Marocain avec une première proposition à 3 millions d’euros pour la moitié de ses droits sportifs. Refus net côté marseillais. Le club catalan est revenu à la charge, cette fois avec une offre à la hauteur des attentes : un accord total à 6 millions d’euros pour 80% des droits, rapporte Foot Mercato.

Cette structure, peu courante dans le football français, permet à l’OM de conserver une petite marge de manœuvre sur le futur du joueur, tout en assurant une rentrée immédiate bienvenue. En pleine reconfiguration de son effectif, Marseille accélère ses choix stratégiques sur le marché des transferts, à l’image de l’arrivée de Hamed Junior Traoré à Marseille pour la visite médicale.

Un coup dur pour Angers SCO

Ce transfert n’a pas fini de faire grincer des dents dans le Maine-et-Loire. Lors du départ de Ounahi vers Marseille, Angers croyait avoir sécurisé 30% sur la plus-value d’une future revente. Mais la mécanique du deal, privilégiant la cession partielle des droits, prive finalement Angers de la moindre retombée financière. Un revirement qui laisse le SCO sur le carreau, malgré l’ascension fulgurante de la valeur du joueur entre 2022 et 2023.

