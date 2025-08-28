OL Mercato : un gros danger s’éloigne pour Mikautadze

Alors que Villarreal faisait partie des clubs susceptibles de concurrencer Lyon sur le dossier Georges Mikautadze, le Sous-marin jaune a finalement choisi une autre voie.

🟥 Rumeur

Georges Mikautadze quittera-t-il l’OL cet été ? Suite au refus de Malick Fofana de boucler ses valises, l’attaquant géorgien est cité pour renflouer les caisses du club rhodanien et Villarreal est venu aux renseignements pas plus tard que ce mercredi.

Devant les attentes astronomiques de l’OL (35 M€ ?), le club espagnol aurait fait machine arrière. Selon Matteo Moretto, journaliste spécialisé dans les transferts, Villarreal a ainsi décidé d’accélérer pour Rubén Vargas, ailier suisse du FC Séville, dans une opération estimée à 10 millions d’euros.

Villarreal a trouvé moins cher que Mikautadze

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Yeremy Pino, en partance pour Crystal Palace, avait poussé Villarreal à scruter le marché offensif. Mikautadze, buteur de l’OL, figurait dans les profils étudiés pour renforcer l’attaque. Mais la direction sportive du Sous-marin jaune a tranché : le remplaçant de Pino sera Vargas, un joueur suivi de longue date et déjà proche de signer l’hiver dernier.

Les difficultés financières du FC Séville et sa nécessité de libérer des places pour enregistrer ses nouvelles recrues ont permis à Villarreal de passer à l’action. Les négociations sont avancées et un accord pourrait même être trouvé dans les prochaines heures. Résultat : la piste Mikautadze, qui pouvait inquiéter les Gones, s’éloigne nettement. Pour l’OL, c’est un signal positif… jusqu’à quand ?